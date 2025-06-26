https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tel-avivde-dikkat-ceken-afis-yeni-orta-dogu--1097372296.html

Tel Aviv’de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu

Tel Aviv’de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu

Sputnik Türkiye

İran’la sağlanan ateşkesin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Arap ülkeleriyle normalleşme çağrısı yapan dikkat çekici bir afiş asıldı. ABD Başkanı Trump... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T21:48+0300

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İran'la ateşkesin ardından İsrail'in Tel Aviv kentinde, Arap liderlerle normalleşme mesajı içeren dikkat çekici bir afiş asıldı.ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında, İsrail’le diplomatik ilişkisi olmayan Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Lübnan liderlerinin de yer aldığı afişte 'Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans' ifadesi kullanıldı. Görselde Lindsey Graham, Naftali Bennett, Muhammed bin Zayed, Mahmud Abbas, Muhammed bin Selman, Muhammed bin Raşid el-Mektum, Sultan Heysem bin Tarık, Abdullah bin Zayed, II. Abdullah İbn El Hüseyin, Muhammed el-İssâ ve Sisi gibi siyasi isimler yer aldı.ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ise Abraham Anlaşmaları kapsamında yeni normalleşme adımlarının yakında duyurulacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/iran-ordusu-katar-ve-iraktaki-abd-uslerine-saldiri-baslatti-1097263555.html

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