https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tel-avivde-dikkat-ceken-afis-yeni-orta-dogu--1097372296.html
Tel Aviv’de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu
Tel Aviv’de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu
Sputnik Türkiye
İran’la sağlanan ateşkesin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Arap ülkeleriyle normalleşme çağrısı yapan dikkat çekici bir afiş asıldı. ABD Başkanı Trump... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T21:48+0300
2025-06-26T21:48+0300
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İran'la ateşkesin ardından İsrail'in Tel Aviv kentinde, Arap liderlerle normalleşme mesajı içeren dikkat çekici bir afiş asıldı.ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında, İsrail’le diplomatik ilişkisi olmayan Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Lübnan liderlerinin de yer aldığı afişte 'Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans' ifadesi kullanıldı. Görselde Lindsey Graham, Naftali Bennett, Muhammed bin Zayed, Mahmud Abbas, Muhammed bin Selman, Muhammed bin Raşid el-Mektum, Sultan Heysem bin Tarık, Abdullah bin Zayed, II. Abdullah İbn El Hüseyin, Muhammed el-İssâ ve Sisi gibi siyasi isimler yer aldı.ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ise Abraham Anlaşmaları kapsamında yeni normalleşme adımlarının yakında duyurulacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/iran-ordusu-katar-ve-iraktaki-abd-uslerine-saldiri-baslatti-1097263555.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, haberler, abd, suriye, suriye hükümeti, reklam panosu, siyasi reklam, reklam kampanyası, reklam desteği, reklam kampanyası
Tel Aviv’de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu
21:48 26.06.2025 (güncellendi: 21:50 26.06.2025)
İran’la sağlanan ateşkesin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Arap ülkeleriyle normalleşme çağrısı yapan dikkat çekici bir afiş asıldı. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında, Orta Doğu liderlerinin de yer aldığı afişte 'Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans' ifadesi kullanıldı.
İran'la ateşkesin ardından İsrail'in Tel Aviv kentinde, Arap liderlerle normalleşme mesajı içeren dikkat çekici bir afiş asıldı.
ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında, İsrail’le diplomatik ilişkisi olmayan Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Lübnan liderlerinin de yer aldığı afişte 'Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans' ifadesi kullanıldı.
Görselde Lindsey Graham, Naftali Bennett, Muhammed bin Zayed, Mahmud Abbas, Muhammed bin Selman, Muhammed bin Raşid el-Mektum, Sultan Heysem bin Tarık, Abdullah bin Zayed, II. Abdullah İbn El Hüseyin, Muhammed el-İssâ ve Sisi gibi siyasi isimler yer aldı.
ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ise Abraham Anlaşmaları kapsamında yeni normalleşme adımlarının yakında duyurulacağını açıkladı.