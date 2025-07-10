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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan eden eski Devlet Başkanı Yoon, ikinci kez tutuklandı
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan eden eski Devlet Başkanı Yoon, ikinci kez tutuklandı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de sıkıyönetim ilanıyla görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. İşte soruşturmanın detayları.
2025-07-10T09:56+0300
2025-07-10T09:56+0300
2025-07-10T09:56+0300
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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Geçen yıl, sıkıyönetim ilanı nedeniyle 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'yetkisini kötüye kullanma' gerekçesiyle Yoon hakkında tutuklama emri çıkarılmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon’un 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetimle ilgili yürütülen özel soruşturma kapsamında tutuklanmasına hükmetti. Mahkemenin savcısı, Yoon'un 'yetkisini kötüye kullanma, resmi belgelerde sahtecilik, Başkanlık Güvenlik Yasası'nı ihlal etme ve özel resmi görevleri engelleme' suçlarından tutuklanmasını istemişti.Sıkıyönetim ilanı ve azil süreciGörevden alınmadan önce Güney Kore’yi yöneten Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te 'muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı' iddiasıyla ülkede sıkıyönetim ilan etmişti. Karar büyük tepki toplamış, Ulusal Meclis’in kaldırması ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla geri çekilmişti. 14 Aralık’ta yapılan oylamada Yoon’un azli istenmiş, Anayasa Mahkemesi 4 Nisan’da azil kararını onaylamıştı. Yoon’un görevden alınmasının ardından 3 Haziran’da yapılan erken seçimleri ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung kazanmıştı. Ulusal Meclis, Yoon’un sıkıyönetim kararı ve eşi Kim hakkındaki iddiaların araştırılması için özel soruşturmalar başlatmıştı. Soruşturma kapsamında çağrılara uzun süre yanıt vermeyen Yoon, ilk ifadesini 28 Haziran’da vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/guney-korede-gorevden-azledilen-devlet-baskani-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-secimi-lee-jae-myung-1096773297.html
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güney kore, yoon suk yeol, güney kore eski başkan, yoon tutuklama kararı, sıkıyönetim güney kore, güney kore siyaseti, lee jae myung
güney kore, yoon suk yeol, güney kore eski başkan, yoon tutuklama kararı, sıkıyönetim güney kore, güney kore siyaseti, lee jae myung
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan eden eski Devlet Başkanı Yoon, ikinci kez tutuklandı
Güney Kore’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklama kararı çıkarıldı.
Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Geçen yıl, sıkıyönetim ilanı nedeniyle 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'yetkisini kötüye kullanma' gerekçesiyle Yoon hakkında tutuklama emri çıkarılmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon’un 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetimle ilgili yürütülen özel soruşturma kapsamında tutuklanmasına hükmetti.
Mahkemenin savcısı, Yoon'un 'yetkisini kötüye kullanma, resmi belgelerde sahtecilik, Başkanlık Güvenlik Yasası'nı ihlal etme ve özel resmi görevleri engelleme' suçlarından tutuklanmasını istemişti.
Sıkıyönetim ilanı ve azil süreci
Görevden alınmadan önce Güney Kore’yi yöneten Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te 'muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı' iddiasıyla ülkede sıkıyönetim ilan etmişti. Karar büyük tepki toplamış, Ulusal Meclis’in kaldırması ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla geri çekilmişti.
14 Aralık’ta yapılan oylamada Yoon’un azli istenmiş, Anayasa Mahkemesi 4 Nisan’da azil kararını onaylamıştı. Yoon’un görevden alınmasının ardından 3 Haziran’da yapılan erken seçimleri ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.
Ulusal Meclis, Yoon’un sıkıyönetim kararı ve eşi Kim hakkındaki iddiaların araştırılması için özel soruşturmalar başlatmıştı. Soruşturma kapsamında çağrılara uzun süre yanıt vermeyen Yoon, ilk ifadesini 28 Haziran’da vermişti.