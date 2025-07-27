https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gazzeye-yardim-icin-yola-cikan-hanzala-gemisine-israilin-mudahalesinin-basladigi-duyuruldu-1098165820.html

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

Sputnik Türkiye

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Hanzala gemisine müdahale edildiği duyuruldu. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T00:04+0300

2025-07-27T00:04+0300

2025-07-27T00:04+0300

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gazze

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insani yardım

hanzala gemisi

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Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu. Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.21 aktivistle yola çıkmıştıHanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı. 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

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gazze, i̇srail, insani yardım, hanzala gemisi