https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/abdde-tekrar-ucak-kazasi-philadelphia-kentinde-dusen-ucak-cok-sayida-evin-yanmasina-sebep-oldu-1093256684.html

ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu

ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde küçük bir uçağın düştüğü bildiriliyor. Yerel medyanın bildirdiğine göre uçağın düşmesi çok sayıda... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T02:51+0300

2025-02-01T02:51+0300

2025-02-01T03:27+0300

dünya

abd

philadelphia

pensilvanya

uçak

uçak kazası

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ABD'nin Philadelphia kentine düşen küçük bir uçağın patlama meydana getirmesi üzerine acil ekipleri olay yerine sevk edildi.Polisin yerel medyaya verdiği ilk bilgilere göre, uçakta iki kişi bulunuyordu. Aynı zamanda yetkililer, kaza sonrası bölgedeki çok sayıda evin alev aldığını açıkladı.Kazaya neyin sebep olduğu ve ölü ile yaralı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

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philadelphia

pensilvanya

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abd, philadelphia, pensilvanya, uçak, uçak kazası