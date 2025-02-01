https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/abdde-tekrar-ucak-kazasi-philadelphia-kentinde-dusen-ucak-cok-sayida-evin-yanmasina-sebep-oldu-1093256684.html
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde küçük bir uçağın düştüğü bildiriliyor. Yerel medyanın bildirdiğine göre uçağın düşmesi çok sayıda... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T02:51+0300
2025-02-01T02:51+0300
2025-02-01T03:27+0300
dünya
abd
philadelphia
pensilvanya
uçak
uçak kazası
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ABD'nin Philadelphia kentine düşen küçük bir uçağın patlama meydana getirmesi üzerine acil ekipleri olay yerine sevk edildi.Polisin yerel medyaya verdiği ilk bilgilere göre, uçakta iki kişi bulunuyordu. Aynı zamanda yetkililer, kaza sonrası bölgedeki çok sayıda evin alev aldığını açıkladı.Kazaya neyin sebep olduğu ve ölü ile yaralı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/washingtonda-dusen-ucagin-kara-kutulari-bulundu-1093225909.html
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abd, philadelphia, pensilvanya, uçak, uçak kazası
abd, philadelphia, pensilvanya, uçak, uçak kazası
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
02:51 01.02.2025 (güncellendi: 03:27 01.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde küçük bir uçağın düştüğü bildiriliyor. Yerel medyanın bildirdiğine göre uçağın düşmesi çok sayıda evin yanmasına sebep oldu.
ABD'nin Philadelphia kentine düşen küçük bir uçağın patlama meydana getirmesi üzerine acil ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polisin yerel medyaya verdiği ilk bilgilere göre, uçakta iki kişi bulunuyordu. Aynı zamanda yetkililer, kaza sonrası bölgedeki çok sayıda evin alev aldığını açıkladı.
Kazaya neyin sebep olduğu ve ölü ile yaralı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.