Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon'un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, 'Savunma' Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnameyi imzaladı
Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
23:25 05.09.2025 (güncellendi: 00:53 06.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, 'Savunma' Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı olan Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi.
Bakanlığın yeni adı hakkında konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bence bu isim, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında çok daha uygun. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. En iyi ekipman üreticilerine sahibiz. Açık ara, rekabet edebilecek kimse yok. Ve bununla ve diğer birçok şeyle birlikte, Patriots'ın en iyisi olduğunu görüyorsunuz. Ordunun her unsurunda, açık ara en iyisini yapıyoruz."
Trump, Oval Ofis'te emri imzalamadan önce, "Her şeyi kazandık. Sonra uyanmaya karar verdik ve adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik. Yani Savaş Bakanlığı'na geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.
Ayrıca Trump, isim değişikliğinin aynı zamanda bir 'zafer mesajı' ve güç gönderdiğini söyledi. . Trump, dünyanın durumu göz önüne alındığında bu ismin daha 'uygun' olduğunu belirterek, eski Savunma, yeni Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ABD Savunma Bakanlığı'nın kalıcı olarak ABD Savaş Bakanlığı olarak yeniden adlandırılması için yasama ve yürütme eylemleri de dahil olmak üzere eylemler önermesi talimatı verdi.
Ayrıca Hegseth'in Pentagon konferans odasının adını 'Savaş Odası' olarak değiştirdiği bildiriliyor.
Hegseth, söz konusu kararnamenin imzalanmasının ardından şunları söyledi:
Sayın Başkan, sizin talimatınızla, Savaş Bakanlığı artık kararsız, sonu gelmeyen çatışmalarla değil, kesin ve kararlı savaşlarla mücadele edecek. Kaybetmemek için değil, kazanmak için savaşacak. Sadece savunma değil, taarruza geçeceğiz
Hegseth ayrıca, Savaş Bakanlığı’nın 'ılımlı yasal hassasiyetlere değil, maksimum ölümcüllüğe' ve 'politik doğruculuğa değil, şiddetli etkiye' başvuracağını belirtti. Amaçlarının ise sadece savunuculardan değil, 'savaşçılardan oluşan yeni bir ulus' yetiştirmek olduğunu ifade etti.
Bakanlığın 'Savaş - Savunma - Savaş' değişimi
7 Ağustos 1789 tarihinde dönemin Kongresi, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin operasyon ve bakımını denetlemek için kabine düzeyinde Savaş Bakanlığı'nı kurdu.
10 Ağustos 1949'da ise ülkenin Ulusal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak Ulusal Askeri Kuruluş'un adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.