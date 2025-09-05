Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-savunma-bakanligi-olan-pentagonun-ismini-savas-bakanligi-olarak-degistirdi-1099149788.html

05.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı olan Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi.Bakanlığın yeni adı hakkında konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump, Oval Ofis'te emri imzalamadan önce, "Her şeyi kazandık. Sonra uyanmaya karar verdik ve adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik. Yani Savaş Bakanlığı'na geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.Ayrıca Trump, isim değişikliğinin aynı zamanda bir 'zafer mesajı' ve güç gönderdiğini söyledi. . Trump, dünyanın durumu göz önüne alındığında bu ismin daha 'uygun' olduğunu belirterek, eski Savunma, yeni Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ABD Savunma Bakanlığı'nın kalıcı olarak ABD Savaş Bakanlığı olarak yeniden adlandırılması için yasama ve yürütme eylemleri de dahil olmak üzere eylemler önermesi talimatı verdi.Ayrıca Hegseth'in Pentagon konferans odasının adını 'Savaş Odası' olarak değiştirdiği bildiriliyor.Hegseth, söz konusu kararnamenin imzalanmasının ardından şunları söyledi:Hegseth ayrıca, Savaş Bakanlığı’nın 'ılımlı yasal hassasiyetlere değil, maksimum ölümcüllüğe' ve 'politik doğruculuğa değil, şiddetli etkiye' başvuracağını belirtti. Amaçlarının ise sadece savunuculardan değil, 'savaşçılardan oluşan yeni bir ulus' yetiştirmek olduğunu ifade etti.Bakanlığın 'Savaş - Savunma - Savaş' değişimi7 Ağustos 1789 tarihinde dönemin Kongresi, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin operasyon ve bakımını denetlemek için kabine düzeyinde Savaş Bakanlığı'nı kurdu.10 Ağustos 1949'da ise ülkenin Ulusal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak Ulusal Askeri Kuruluş'un adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

