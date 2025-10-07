https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/son-dakika-haberleri-almanyada-belediye-baskanina-bicakli-saldiri-durumu-kritik-1099992148.html

Almanya’da belediye başkanına bıçaklı saldırı: Durumu kritik

Almanya’da belediye başkanına bıçaklı saldırı: Durumu kritik

Sputnik Türkiye

Herdecke’nin yeni belediye başkanı Iris Stalzer evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Stalzer’i oğlu yaralı halde bulurken, belediye başkanının karın ve sırt... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T15:24+0300

2025-10-07T15:24+0300

2025-10-07T16:08+0300

dünya

almanya

bıçaklı saldırı

belediye başkanı

iris stalzer

haberler

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099991896_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_82517305d787b2ff4db73f1a1ed424ec.jpg

Yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer (57) salı günü Herdecke-Herrentisch semtindeki evinde oğlu tarafından ağır yaralı halde bulundu.Almanya basınındaki haberlere göre Stalzer’in karın ve sırt bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenildi.Stalzer’in, oğluna, 'birkaç erkek tarafından saldırıya uğradığını' söylediği iddia edildi.Acil müdahale ekiplerinin şu anda siyasetçinin hayatını kurtarmak için mücadele ettiği bildirildi.Olayın nedeni belirsizPolis geniş çaplı bir alarm verdi ve saldırganları arıyor. Saldırının siyasi bir gerekçesi olup olmadığı henüz bilinmiyor.Merz’den kınama: TiksindiriciAlmanya Şansölyesi Friedrich Merz, saldırıyı ‘tiksindirici bir eylem’ olarak niteleyerek kınadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/fransanin-kaotik-gununde-neler-oldu-sirada-ne-var-1099984131.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, bıçaklı saldırı, belediye başkanı, iris stalzer , haberler, son dakika