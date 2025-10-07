Türkiye
Almanya’da belediye başkanına bıçaklı saldırı: Durumu kritik
Almanya’da belediye başkanına bıçaklı saldırı: Durumu kritik
Herdecke’nin yeni belediye başkanı Iris Stalzer evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Stalzer’i oğlu yaralı halde bulurken, belediye başkanının karın ve sırt... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer (57) salı günü Herdecke-Herrentisch semtindeki evinde oğlu tarafından ağır yaralı halde bulundu.Almanya basınındaki haberlere göre Stalzer’in karın ve sırt bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenildi.Stalzer’in, oğluna, 'birkaç erkek tarafından saldırıya uğradığını' söylediği iddia edildi.Acil müdahale ekiplerinin şu anda siyasetçinin hayatını kurtarmak için mücadele ettiği bildirildi.Olayın nedeni belirsizPolis geniş çaplı bir alarm verdi ve saldırganları arıyor. Saldırının siyasi bir gerekçesi olup olmadığı henüz bilinmiyor.Merz’den kınama: TiksindiriciAlmanya Şansölyesi Friedrich Merz, saldırıyı ‘tiksindirici bir eylem’ olarak niteleyerek kınadı.
15:24 07.10.2025
Herdecke’nin yeni belediye başkanı Iris Stalzer evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Stalzer’i oğlu yaralı halde bulurken, belediye başkanının karın ve sırt bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Almanya Başbakanı Merz'den açıklama geldi.
Yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer (57) salı günü Herdecke-Herrentisch semtindeki evinde oğlu tarafından ağır yaralı halde bulundu.
Almanya basınındaki haberlere göre Stalzer’in karın ve sırt bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenildi.
Stalzer’in, oğluna, 'birkaç erkek tarafından saldırıya uğradığını' söylediği iddia edildi.
Acil müdahale ekiplerinin şu anda siyasetçinin hayatını kurtarmak için mücadele ettiği bildirildi.
Avukat Iris Stalzer, 28 Eylül’de yapılan ikinci tur seçimlerinde Ruhr bölgesindeki Herdecke kentinin yeni belediye başkanı seçilmişti.

Olayın nedeni belirsiz

Polis geniş çaplı bir alarm verdi ve saldırganları arıyor. Saldırının siyasi bir gerekçesi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Merz’den kınama: Tiksindirici

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, saldırıyı ‘tiksindirici bir eylem’ olarak niteleyerek kınadı.
