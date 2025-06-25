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Drone kamerasıyla tespit edildi, kimse ulaşamadı: Endonezya'daki aktif yanardağa düşen turist 4 gün sonra ölü bulundu
Drone kamerasıyla tespit edildi, kimse ulaşamadı: Endonezya'daki aktif yanardağa düşen turist 4 gün sonra ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Brezilyalı dansçı Juliana Marins, Endonezya’daki bir yanardağdan düşerek mahsur kaldı. Termal drone görüntüleriyle yaşadığı tespit edilmesine rağmen, zor koşullar nedeniyle ekipler yardım edemedi. Cesedi 4 gün sonra bulundu.
2025-06-25T10:41+0300
2025-06-25T10:41+0300
yaşam
endonezya
yanardağ
arama kurtarma
dağcı
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Endonezya’nın Lombok Adası’nda bulunan aktif yanardağ Rinjani'de tırmanış yapan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın, 21 Haziran’da altı kişilik bir grupla zirveye doğru tırmanırken yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek kayalıklarda mahsur kalmıştı.Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mohammad Syafii, dört gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından Marins’in cesedinin krater kenarında termal drone yardımıyla bulunduğunu açıkladı. Sert hava koşulları ve zorlu arazi nedeniyle tahliye işleminin ertesi güne sarktığı belirtildi.Juliana Marins’in ailesi, genç kadının ölümünü doğrularken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı olayı 'trajedi' olarak nitelendirdi. Marins’in cansız bedeninin kurtarılması için Endonezya’daki Brezilya Büyükelçiliği’nin yerel yetkililerle temas halinde olduğu aktarıldı.Brezilya kamuoyu ise günlerdir Marins’in durumu ile yakından ilgileniyor; sosyal medyada milyonlarca kişi dua mesajları paylaştı, gelişmeleri anbean takip etti. Olay, diplomatik gerilimi de beraberinde getirdiBrezilya’nın Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya hükümetini, Marins'in kurtarıldığına ve kendisine su verildiğine dair yanlış bilgi paylaşmakla suçladı. Endonezya tarafı iddialara henüz yanıt vermedi.Juliana Marins’in, Şubat ayından bu yana Asya turuna çıktığı ve Endonezya’dan önce Filipinler, Vietnam ve Tayland’ı ziyaret ettiği öğrenildi. Marins, Rio de Janeiro yakınlarındaki Niteroi kentinde yaşıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/tum-dunya-bu-goruntuleri-konusuyor-endonezyada-aktif-yanardagin-icine-dusen-turist-4-gundur-yasam-1097276238.html
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juliana marins, rinjani dağı, brezilyalı turist endonezya, endonezya yanardağ kazası, rinjani düşen turist, brezilya dansçı turist, lombok kazası, dağda mahsur kalan turist
juliana marins, rinjani dağı, brezilyalı turist endonezya, endonezya yanardağ kazası, rinjani düşen turist, brezilya dansçı turist, lombok kazası, dağda mahsur kalan turist

Drone kamerasıyla tespit edildi, kimse ulaşamadı: Endonezya'daki aktif yanardağa düşen turist 4 gün sonra ölü bulundu

10:41 25.06.2025
© FotoğrafJuliana Marins
Juliana Marins - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Fotoğraf
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Endonezya’daki aktif Rinjani Yanardağı’na tırmanış yapan Brezilyalı turist Juliana Marins, ayağının kayması üzerine volkanın iç kısmına düştü. İlk saatlerde yaşadığına dair işaretler olan Marins, zorlu arazide arama-kurtarma ekiplerinin kendisini kurtarmasını beklerken hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Lombok Adası’nda bulunan aktif yanardağ Rinjani'de tırmanış yapan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın, 21 Haziran’da altı kişilik bir grupla zirveye doğru tırmanırken yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek kayalıklarda mahsur kalmıştı.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mohammad Syafii, dört gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından Marins’in cesedinin krater kenarında termal drone yardımıyla bulunduğunu açıkladı. Sert hava koşulları ve zorlu arazi nedeniyle tahliye işleminin ertesi güne sarktığı belirtildi.
Juliana Marins’in ailesi, genç kadının ölümünü doğrularken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı olayı 'trajedi' olarak nitelendirdi. Marins’in cansız bedeninin kurtarılması için Endonezya’daki Brezilya Büyükelçiliği’nin yerel yetkililerle temas halinde olduğu aktarıldı.
© AP Photo / BASARNASJuliana Marins
Juliana Marins - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
Juliana Marins
© AP Photo / BASARNAS
Brezilya kamuoyu ise günlerdir Marins’in durumu ile yakından ilgileniyor; sosyal medyada milyonlarca kişi dua mesajları paylaştı, gelişmeleri anbean takip etti.

Olay, diplomatik gerilimi de beraberinde getirdi

Brezilya’nın Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya hükümetini, Marins'in kurtarıldığına ve kendisine su verildiğine dair yanlış bilgi paylaşmakla suçladı. Endonezya tarafı iddialara henüz yanıt vermedi.
Juliana Marins’in, Şubat ayından bu yana Asya turuna çıktığı ve Endonezya’dan önce Filipinler, Vietnam ve Tayland’ı ziyaret ettiği öğrenildi. Marins, Rio de Janeiro yakınlarındaki Niteroi kentinde yaşıyordu.
Juliana Marins - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: Endonezya'da aktif yanardağın içine düşen turist 4 gündür kurtarılmayı bekliyor
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