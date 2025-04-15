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Marcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildi
Marcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildi
Sputnik Türkiye
Kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli Türkiye'ye iade edildi. Heykel, üç ay ABD'de Cleveland Sanat... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T00:24+0300
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Marcus Aurelius'un bronz heykeli ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini duyurdu.Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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gökhan yazgı, roma, abd, heykel
gökhan yazgı, roma, abd, heykel

Marcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildi

00:24 15.04.2025 (güncellendi: 00:25 15.04.2025)
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı Marcus Aurelius'un bronz heykeli törenle resmen Türkiye'ye iade edildi
 Marcus Aurelius'un bronz heykeli törenle resmen Türkiye'ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli Türkiye'ye iade edildi. Heykel, üç ay ABD'de Cleveland Sanat Müzesi'nde sergilenmesinin ardından temmuz ayında Türkiye'ye getirilecek.
Marcus Aurelius'un bronz heykeli ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini duyurdu.
Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir. Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır."
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