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SON DAKİKA | Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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Gökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana gelecek
Gökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana gelecek
Sputnik Türkiye
21 Ocak 2025'te gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşanacak. Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegenin aynı anda gökyüzünde hizalanması Türkiye'den görülebilecek.Nadir astronomik olayı Türkiye'den görmek için en uygun zamanın gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olduğu belirtildi. Ancak çıplak gözle tüm gezegenlerin net bir şekilde görebilmesi için hava şartlarının açık olması ve şehir ışıklarından uzak bir ortam tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Uranüs ve Neptün gibi sönük gezegenler için teleskop veya yıldız haritası uygulamaları kullanılması önerildi.Gezegenlerin bir arada görüldüğü bu büyüleyici manzaranın gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim olduğu belirtildi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/7-gezegen-gokyuzunde-hizalanacak-nadir-gorulen-gok-olayi-turkiyeden-gozlemlenebilecek-mi-1092698048.html
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gezegenler yan yana gelecek mi, gökyüzü olayı ne zaman, gezegen geçidi
gezegenler yan yana gelecek mi, gökyüzü olayı ne zaman, gezegen geçidi

Gökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana gelecek

17:32 21.01.2025 (güncellendi: 17:40 21.01.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUzay
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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21 Ocak 2025'te gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşanacak. Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı anda gece gökyüzünde hizalanarak görülebilecek.
Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegenin aynı anda gökyüzünde hizalanması Türkiye'den görülebilecek.
Nadir astronomik olayı Türkiye'den görmek için en uygun zamanın gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olduğu belirtildi. Ancak çıplak gözle tüm gezegenlerin net bir şekilde görebilmesi için hava şartlarının açık olması ve şehir ışıklarından uzak bir ortam tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Uranüs ve Neptün gibi sönük gezegenler için teleskop veya yıldız haritası uygulamaları kullanılması önerildi.
Gezegenlerin bir arada görüldüğü bu büyüleyici manzaranın gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim olduğu belirtildi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
YAŞAM
7 gezegen gökyüzünde hizalanacak: Nadir görülen gök olayı Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
15 Ocak, 12:07
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