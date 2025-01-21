https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gokyuzunde-nadir-olay-7-gezegen-bu-gece-yan-yana-gelecek-1092911370.html

Gökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana gelecek

Gökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana gelecek

Sputnik Türkiye

21 Ocak 2025'te gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşanacak. Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T17:32+0300

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mars

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gezegen

gezegen geçit töreni

dünya

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

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Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegenin aynı anda gökyüzünde hizalanması Türkiye'den görülebilecek.Nadir astronomik olayı Türkiye'den görmek için en uygun zamanın gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olduğu belirtildi. Ancak çıplak gözle tüm gezegenlerin net bir şekilde görebilmesi için hava şartlarının açık olması ve şehir ışıklarından uzak bir ortam tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Uranüs ve Neptün gibi sönük gezegenler için teleskop veya yıldız haritası uygulamaları kullanılması önerildi.Gezegenlerin bir arada görüldüğü bu büyüleyici manzaranın gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim olduğu belirtildi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/7-gezegen-gokyuzunde-hizalanacak-nadir-gorulen-gok-olayi-turkiyeden-gozlemlenebilecek-mi-1092698048.html

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gezegenler yan yana gelecek mi, gökyüzü olayı ne zaman, gezegen geçidi