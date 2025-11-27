https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/gine-bissauda-darbe-general-horta-ntam-yemin-etti-1101359270.html
Gine-Bissau’da darbe: General Horta N'Tam yemin etti
Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'da çarşamba günkü darbenin ardından bir gün sonra, ülkenin yeni geçiş dönemi lideri olarak bir ordu generali göreve getirildi. 27.11.2025
Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’da çarşamba günkü darbenin ardından bir gün sonra, ülkenin yeni geçiş dönemi lideri olarak bir ordu generali göreve getirildi.
General Horta N'Tam, perşembe günü ordu karargahında yapılan kısa ve sade bir törenle bir yıllığına geçiş dönemi devlet başkanı olarak yemin etti.
Askeri yetkililer, tören öncesi pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını açıklanmasını engellemiş ve seçim sürecini askıya almıştı.
Bazı sivil toplum örgütleri, görev süresi sona eren Umaro Sissoco Embalo’yu, seçim sonuçlarını durdurmak için orduyla birlikte kendisine karşı ‘kurgulanmış’' bir darbe tezgahlamakla suçladı.
Sık darbelerle bilinen ülke
Senegal ve Gine arasında yer alan Gine-Bissau, 1974’te Portekiz’den bağımsızlığını kazandığından beri ordunun etkili olduğu, uyuşturucu kaçakçılığıyla anılan bir ülke.
Son 50 yılda en az dokuz darbe veya darbe girişimi yaşandı.
Son darbe girişimi çarşamba günü meydana geldi. Askeri bir grup, Başkan Embalo’nun gözaltına alındığına dair haberlerin ardından ülke kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Başkent Bissau’da silah sesleri duyuldu ancak tarafların kim olduğu veya can kaybı bulunup bulunmadığı netleşmedi.
Afrika Birliği’nden darbe kınaması
Afrika Birliği Komisyonu perşembe günü yayınladığı açıklamada, Gine-Bissau’daki askeri darbeyi kınayarak, Başkan Embalo ile diğer tüm tutuklu yetkililerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılmasını istedi.