https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/abd-isid-saldirisi-demisti-suriyeden-3-amerikaliyi-olduren-guvenlik-gucuydu-aciklamasi-1101788619.html

ABD ‘IŞİD saldırısı’ demişti, Suriye’den ‘3 Amerikalıyı öldüren güvenlik gücüydü’ açıklaması

ABD ‘IŞİD saldırısı’ demişti, Suriye’den ‘3 Amerikalıyı öldüren güvenlik gücüydü’ açıklaması

Sputnik Türkiye

Suriye İçişleri Bakanlığı, Palmira bölgesinde üç Amerikalının ölümüne yol açan silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri mensubu olduğunu açıkladı.

2025-12-14T19:18+0300

2025-12-14T19:18+0300

2025-12-14T19:20+0300

dünya

suriye

palmira

işi̇d

abd

ortadoğu

abd

suriye i̇çişleri bakanlığı

unesco

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101668031_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc3536c2b7f0807c411221b9fba5490b.jpg

Bakanlık, cumartesi günü Palmira’da meydana gelen olayda iki ABD askeri ile sivil bir tercümanın hayatını kaybettiğini, saldırının Suriye hükümeti tarafından ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın ‘aşırılıkçı İslamcı fikirler’ taşıdığı gerekçesiyle güvenlik güçlerinden çıkarılmasına karar verildiğini, işlemin pazar günü yapılmasının planlandığını söyledi.Ne olmuştu?UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan antik kalıntılarıyla bilinen Palmira, Suriye iç savaşı sırasında IŞİD’in en geniş alanları kontrol ettiği dönemde örgütün eline geçmişti.Bu olay, Aralık 2024’te uzun yıllar ülkeyi yöneten Beşar Esad’ın devrilmesinin ve Şam yönetiminin ABD ile ilişkileri yeniden canlandırmasının ardından bildirilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor. Suriye devlet televizyonu, saldırının ardından Palmira’nın da bulunduğu Humus vilayeti genelinde ‘İslam Devleti’ hücrelerine yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.Trump, olayı ‘Suriye’nin çok tehlikeli bir bölgesinde ABD ve Suriye’ye yönelik bir IŞİD saldırısı’ olarak tanımladı ve saldırıda yaralanan üç ABD askerinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.Geçen ay Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Washington’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sırasında Şam yönetimi, ABD öncülüğündeki küresel ‘IŞİD karşıtı koalisyona’ resmen katılmıştı.ABD ordusu hali hazırda Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Ürdün sınırına yakın El-Tanf üssünde konuşlu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/suriye-ve-abd-ortak-devriyesine-ates-acildi-yaralilar-var-1101775358.html

suriye

palmira

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suriye, ışid, güvenlik gücü, açıklama, haberler, abd-suriye