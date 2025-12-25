Türkiye
Nijer, ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Washington'ın Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.
abd, nijer, laos
abd, nijer, laos

22:16 25.12.2025
© FotoğrafNijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi
Nijerya’da yankıt tankeriyle çarpışan kamyon kazasında ölü sayısı 48’e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© Fotoğraf
Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı.
Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.
Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Washington'ın Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.
Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.
