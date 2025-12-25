https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/nijer-abd-vatandaslarinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1102246934.html
Nijer, ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
Nijer, ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T22:16+0300
2025-12-25T22:16+0300
2025-12-25T22:16+0300
dünya
abd
nijer
laos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087811553_40:0:968:522_1920x0_80_0_0_2a0cabf7ab8cd7f3aa3d2ff725905b99.jpg
Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Washington'ın Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-abdye-girisleri-7-ulkeye-daha-yasakladi-1101856858.html
nijer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087811553_156:0:852:522_1920x0_80_0_0_a30eddd565786401d4a2600cd1725ecf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nijer, laos
Nijer, ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı.
Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.
Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Washington'ın Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.
Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.