Kosta Rika Cumhurbaşkanı: Türkiye benim ikinci vatanım

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Türk heyet ile toplantısında Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım" dedi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, başkent San Hose'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk heyetiyle bir araya geldi.Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı zamanlar, Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türklerin karakterini yakından tanıma fırsatını bulduğunu söylediği konuşmasında Türkçe konuşarak şöyle söyledi:Chavez, Türkiye ile dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya başkanlığındaki Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin bulunduğu toplantıda Büyükelçi Kaya şu ifadeleri kullandı:

