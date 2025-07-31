https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-irana-yonelik-en-buyuk-yaptirim-paketini-uygulamaya-koydu-1098266385.html

ABD, İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini uygulamaya koydu

ABD, İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini uygulamaya koydu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'a karşı bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini uygulamaya koyduğu belirtildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:13+0300

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dünya

abd

i̇ran

yaptırım

abd hazine bakanlığı

scott bessent

ali şamhani

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'a karşı bugüne kadar getirilen en büyük yaptırım paketinin uygulama konduğu bildirildi.Yeni yaptırımların, İran'ın dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani'nin oğlu Muhammed Hüseyin Şamhani ile bağlantılı 50'den fazla kişi ve kuruluşu hedef alıyor.Hazine Bakanı Scott Bessent, “Bugün uygulanan 115'ten fazla yaptırım, Trump yönetiminin İran'a yönelik azami baskı kampanyasını başlattığı günden bu yana uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu önlemler, Tahran'ın ABD'nin güvenliğini tehdit ederken kâr sağlayan rejim elitlerini hedef alarak Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutuyor” açıklamasında bulundu.Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, Şemhani'nin oğlunu, İran ve Rusya'dan dünya çapındaki alıcılara petrol, petrol ürünleri ve diğer malları taşıdığı iddia edilen devasa bir tanker ve konteyner gemisi filosu inşa etmek ve işletmekle suçluyor.Bessent, “Şemhani ailesinin gemi taşımacılığı imparatorluğu, İran elitinin konumlarını kullanarak nasıl muazzam servetler biriktirdiğini ve rejimin tehlikeli faaliyetlerini nasıl finanse ettiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/casov-yar-kenti-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098262854.html

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abd, i̇ran, yaptırım, abd hazine bakanlığı, scott bessent, ali şamhani, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)