https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiye-karsiti-eski-abdli-senator-bob-menendez-yolsuzluk-davasinda-11-yil-hapse-mahkum-edildi-1093180760.html

Türkiye karşıtı eski ABD'li Senatör Bob Menendez yolsuzluk davasında 11 yıl hapse mahkum edildi

Türkiye karşıtı eski ABD'li Senatör Bob Menendez yolsuzluk davasında 11 yıl hapse mahkum edildi

Sputnik Türkiye

ABD mahkemesi eski Senatör Bob Menendez'i siyasi kariyerine son veren bir rüşvet davasında 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

bob menendez

hapis

hapis cezası

abd

yolsuzluk

rüşvet

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The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD mahkemesi eski Senatör Bob Menendez'i 11 yıl hapse mahkum etti. ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Menendez Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla sık sık gündeme gelmişti.Temmuz ayında jüri, Menendez'i diğer iki sanıkla birlikte rüşvet, elektronik dolandırıcılık, yabancı ajan olarak hareket etmek ve adaleti engellemek de dahil toplam 16 suçun tamamından suçlu bulmuştu. Menendez kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.Savcılar, Menendez'in yetkisini Katar hükümetine yardım etmek ve Mısır'a fayda sağlamak için kullanması karşılığında rüşvet aldığını açıklamıştı.Menendez’in evinde zarflara ve paltolara saklanmış 480 bin dolardan fazla nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altınlar bulunmuştu.Menendez, New Jersey eyaletinden ABD senatörü olarak 18 yıl görev yaptıktan sonra 20 Ağustos'ta istifa etmişti.

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bob menendez, hapis, hapis cezası, abd, yolsuzluk, rüşvet