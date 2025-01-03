https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/putin-direkt-olarak-talimat-verdi-rusya-ve-cin-yapay-zeka-konusunda-isbirligi-yapacak-1092327376.html

Putin direkt olarak talimat verdi: Rusya ve Çin, yapay zeka konusunda işbirliği yapacak

Putin direkt olarak talimat verdi: Rusya ve Çin, yapay zeka konusunda işbirliği yapacak

Sputnik Türkiye

Putin'in de konuştuğu ve yakın zamanda Moskova'da gerçekleşen 'Yapay zeka dünyasına yolculuk' konferansı ardından Rusya, Çin ile yapay zeka teknolojilerinde... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T16:05+0300

2025-01-03T16:05+0300

2025-01-03T16:05+0300

dünya

rusya

çin

vladimir putin

herman gref

federal meclis (rusya)

eğitim bakanlığı

sberbank

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/15/1068580517_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_c85810f1acae9102ae6619139a59d690.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka konusunda hükümete ve ülkedeki en büyük banka kuruluşlarından olan Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliği yapılması talimatı verdi. Geçen ay düzenlenen 'Yapay zeka dünyasına yolculuk' konferansında konuşan Putin, yapay zeka teknolojilerinin Rusya'nın kalkınması, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmesi, ekonomik - sosyal alanlarda kaliteli bir gelişim sağlaması ve inovasyonları artırması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı. Devamında ise Putin, "Bu hedefleri başarmak için Rusya, yapay zeka alanında sadece üretimde değil, aynı zamanda kullanım ve uygulama konusunda da dünya lideri olmalı” demişti.Talimatlar ardından Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Sberbank Başkanı Herman Gref, ülkedeki yapay zeka teknoloji yatırımlarından sorumlu kişi olarak atanırken yapay zeka konusunda öncü devletlerden olan Çin ile daha yüksek bir işbirliği yapılacağı ifade edildi. Yapay zeka patentleri konusunda Çin lider konumundaHali hazırda bankacılık sektöründeki konularda yapay zekanın büyük oranda kullanıldığını ve bu konuda Çin'in deneyimlerinden yararlanıldığını söyleyen Aleksandr Vedyahin, "Çin’in yapay zeka alanındaki gelişimini yakından takip ediyoruz. Düzenli olarak Çin’deki büyük fuarları, şirketleri ve üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Çin’in bu alanda kaydettiği ilerleme bizi derinden etkiliyor” diye konuştu.Çin, 2030 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı hedefleyen 'Yeni Nesil Yapay Zeka Gelişim Planı' kapsamında büyük yatırımlar yapıyor. Üretim, sağlık ve ulaşım gibi pek çok sektörde yapay zeka uygulamaları hızla yaygınlaştırılırken, Çin, yapay zeka patent başvurularında dünya lideri konumunda. 2014-2023 yılları arasında Çinli şirketler, küresel toplamın yüzde 70’ini oluşturan 38 binden fazla yapay zeka patenti başvurusunda bulundu.Rusya'da küçük çocuklara yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı Putin ayrıca, Rus yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Özellikle yapay zekanın eğitim alanında kullanılmasının önemine değinen Putin, okullarda rehberlik ve eğitim süreçlerini iyileştirmek, yerel yönetimlerde yapay zeka uygulamalarını desteklemek için adımlar atılmasını istedi. Aralık ayında Rusya’da 5-9. sınıf öğrencileri için ilk yapay zeka ders kitapları tanıtıldı. Kitaplarda yapay zekanın ne olduğu, tarihçesi ve günümüzde insanlara nasıl yardımcı olduğu anlatılıyor. Gazprom Neft’in yapay zeka uzmanları ve önde gelen 30 teknoloji uzmanının katkılarıyla hazırlanan bu kitaplar, Eğitim Bakanlığı tarafından inceleniyor ve 2025-2026 eğitim yılından itibaren tüm okullarda kullanılmaya başlanması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/medvedev-onumuzdeki-100-yilda-rusya-abd-dostlugu-ongorulmuyor-1092093799.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, vladimir putin, herman gref, federal meclis (rusya), eğitim bakanlığı, sberbank, yapay zeka