https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bakan-arakci-abd-uranyum-zenginlestirmeden-vazgecmekte-israr-ederse-iran-anlasmaya-gitmeyecek-1096438336.html
Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek
Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'un uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayacağını... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T02:22+0300
2025-05-23T02:22+0300
2025-05-23T02:22+0300
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tahran
bm güvenlik konseyi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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İran televizyonuna konuşan Bakan, “Açıkça söyleyebilirim ki, eğer halkımızın barışçıl nükleer enerji kullanım hakkını elimizden almak isterlerse, herhangi bir anlaşma olmayacak.” ifadelerini kullandı.Ayrıca Arakçi, İsrail'in tehditleri karşısında Tahran'ın, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) İran'ın nükleer tesislerinin korunması için önlem alma çağrısında bulunduğunu söyledi.Dışişleri bakanı ayrıca Tahran'ın nükleer tesislerini korumak için önlemler alması gerekeceğini ve bunu IAEA'ya bildireceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/leavitt-trump-ve-netanyahu-dc-saldirisini-ve-iran-ile-olasi-anlasmayi-1096436117.html
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ortadoğu, türkiye, i̇ran, i̇srail, tahran, bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ortadoğu, türkiye, i̇ran, i̇srail, tahran, bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'un uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayacağını açıkladı
İran televizyonuna konuşan Bakan, “Açıkça söyleyebilirim ki, eğer halkımızın barışçıl nükleer enerji kullanım hakkını elimizden almak isterlerse, herhangi bir anlaşma olmayacak.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Arakçi, İsrail'in tehditleri karşısında Tahran'ın, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) İran'ın nükleer tesislerinin korunması için önlem alma çağrısında bulunduğunu söyledi.
"Bu [İsrail] rejimin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine ve altyapısına saldırma tehditleri, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin bu tehditlere karşı derhal ve etkili önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca, IAEA'nın bu soruna derhal dahil olması da büyük önem taşımaktadır"
Dışişleri bakanı ayrıca Tahran'ın nükleer tesislerini korumak için önlemler alması gerekeceğini ve bunu IAEA'ya bildireceğini söyledi.