Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'de 'coğrafi bölgeler' ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mehmet Yuva anlattı: Suriye bölünüyor mu?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
56 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bakan-arakci-abd-uranyum-zenginlestirmeden-vazgecmekte-israr-ederse-iran-anlasmaya-gitmeyecek-1096438336.html
Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek
Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'un uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayacağını... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T02:22+0300
2025-05-23T02:22+0300
dünya
ortadoğu
türkiye
i̇ran
i̇srail
tahran
bm güvenlik konseyi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087103939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b844254777550db1658946de0b09ee3a.jpg
İran televizyonuna konuşan Bakan, “Açıkça söyleyebilirim ki, eğer halkımızın barışçıl nükleer enerji kullanım hakkını elimizden almak isterlerse, herhangi bir anlaşma olmayacak.” ifadelerini kullandı.Ayrıca Arakçi, İsrail'in tehditleri karşısında Tahran'ın, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) İran'ın nükleer tesislerinin korunması için önlem alma çağrısında bulunduğunu söyledi.Dışişleri bakanı ayrıca Tahran'ın nükleer tesislerini korumak için önlemler alması gerekeceğini ve bunu IAEA'ya bildireceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/leavitt-trump-ve-netanyahu-dc-saldirisini-ve-iran-ile-olasi-anlasmayi-1096436117.html
i̇ran
i̇srail
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087103939_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_bbb2b15553e9fd3dad26622d16755517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, türkiye, i̇ran, i̇srail, tahran, bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ortadoğu, türkiye, i̇ran, i̇srail, tahran, bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek

02:22 23.05.2025
© AP Photo / Vahid SalemiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'un uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayacağını açıkladı
İran televizyonuna konuşan Bakan, “Açıkça söyleyebilirim ki, eğer halkımızın barışçıl nükleer enerji kullanım hakkını elimizden almak isterlerse, herhangi bir anlaşma olmayacak.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Arakçi, İsrail'in tehditleri karşısında Tahran'ın, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) İran'ın nükleer tesislerinin korunması için önlem alma çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Bu [İsrail] rejimin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine ve altyapısına saldırma tehditleri, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin bu tehditlere karşı derhal ve etkili önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca, IAEA'nın bu soruna derhal dahil olması da büyük önem taşımaktadır"

Dışişleri bakanı ayrıca Tahran'ın nükleer tesislerini korumak için önlemler alması gerekeceğini ve bunu IAEA'ya bildireceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
DÜNYA
Leavitt: Trump ve Netanyahu DC saldırısını ve İran ile olası anlaşmayı görüştü
Dün, 21:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала