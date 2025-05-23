Bakan Arakçi: ABD uranyum zenginleştirmeden vazgeçmekte ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecek

"Bu [İsrail] rejimin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine ve altyapısına saldırma tehditleri, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin bu tehditlere karşı derhal ve etkili önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca, IAEA'nın bu soruna derhal dahil olması da büyük önem taşımaktadır"