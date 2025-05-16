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Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'ta başlayan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen liderleri karşılayan Başbakan Rama'nın spor ayakkabıları sosyal medyada dikkat çekti... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.Yoğun siyasi gündem arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın takım elbise altına giydiği spor ayakkabıları, sosyal medyada gündem oldu. Dikkatleri üzerine Rama kırmızı halıda liderleri karşılarken Meloni'nin önünde diz çökmesi ise gündem olan bir diğer ayrıntıydı.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması ise gülüşmelere neden oldu.
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edi rama, tiran, arnavutluk, avrupa birliği, ab

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu

14:02 16.05.2025 (güncellendi: 14:15 16.05.2025)
© AA / Erçin ErtürkArnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Arnavutluk'ta başlayan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen liderleri karşılayan Başbakan Rama'nın spor ayakkabıları sosyal medyada dikkat çekti. Başbakan Rama'nın ayakkabılarının yanı sıra İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halında beklerken diz çökmesi ayrıca gündem oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.
Yoğun siyasi gündem arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın takım elbise altına giydiği spor ayakkabıları, sosyal medyada gündem oldu. Dikkatleri üzerine Rama kırmızı halıda liderleri karşılarken Meloni'nin önünde diz çökmesi ise gündem olan bir diğer ayrıntıydı.
© AA / Erçin ErtürkArnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ayakkabıları gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması ise gülüşmelere neden oldu.
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