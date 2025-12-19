https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-hukumeti-avrupa-ulkeleriyle-1990larda-yapilan-askeri-anlasmalarin-feshi-icin-savunma-1102000817.html
Rusya hükümeti, Avrupa ülkeleriyle 1990’larda yapılan askeri anlaşmaların feshi için Savunma Bakanlığına yetki verdi
Rusya hükümeti, Avrupa ülkeleriyle 1990’larda yapılan askeri anlaşmaların feshi için Savunma Bakanlığına yetki verdi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095030946_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_883b303336cc9b8feb2b61c7ec23138f.jpg
Rusya hükümeti, Savunma Bakanlığı’na Avrupa ülkeleriyle 1990’lı yıllarda imzalanmış bir dizi uluslararası askeri işbirliği anlaşmasını feshetme yetkisi verdi. Konuya ilişkin kararname, hukuki düzenlemelerin yayımlandığı resmi internet portalında yayınlandı.Kararda, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na aşağıdaki uluslararası anlaşmaları sona erdirme yetkisi verilmiştir” denilerek, bu kapsamda yer alan bazı anlaşmalar sıralandı:Ayrıca, Polonya, Romanya, Danimarka ve Norveç ile askeri alandaki işbirliği anlaşmalarının; İngiltere ile savunma alanındaki karşılıklı anlayışa ilişkin mutabakat zaptının feshedilmesine de onay verildi.Kararda, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve Çekya savunma bakanlıklarıyla yapılmış askeri işbirliği anlaşmalarını da sona erdirebileceği belirtildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095030946_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_90f6dee3ca810386da162672be53d8a7.jpg
Rusya Bakanlar Kurulu, Savunma Bakanlığı’na Almanya, Polonya, Romanya, Norveç ve İngiltere dahil olmak üzere birçok Avrupa ve NATO ülkesiyle 1990’lı yıllarda imzalanan ikili askeri işbirliği anlaşmalarını sonlandırma yetkisi verdi.
Rusya hükümeti, Savunma Bakanlığı’na Avrupa ülkeleriyle 1990’lı yıllarda imzalanmış bir dizi uluslararası askeri işbirliği anlaşmasını feshetme yetkisi verdi. Konuya ilişkin kararname, hukuki düzenlemelerin yayımlandığı resmi internet portalında yayınlandı.
Kararda, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na aşağıdaki uluslararası anlaşmaları sona erdirme yetkisi verilmiştir” denilerek, bu kapsamda yer alan bazı anlaşmalar sıralandı:
4 Ağustos 1992’de Sofya’da
imzalanan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile Bulgaristan Savunma Bakanlığı arasındaki ikili işbirliği anlaşması;
13 Nisan 1993’te Moskova’da
imzalanan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşma.
Ayrıca, Polonya, Romanya, Danimarka ve Norveç ile askeri alandaki işbirliği anlaşmalarının; İngiltere ile savunma alanındaki karşılıklı anlayışa ilişkin mutabakat zaptının feshedilmesine de onay verildi.
Kararda, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve Çekya savunma bakanlıklarıyla yapılmış askeri işbirliği anlaşmalarını da sona erdirebileceği belirtildi.