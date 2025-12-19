https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-hukumeti-avrupa-ulkeleriyle-1990larda-yapilan-askeri-anlasmalarin-feshi-icin-savunma-1102000817.html

Rusya hükümeti, Avrupa ülkeleriyle 1990’larda yapılan askeri anlaşmaların feshi için Savunma Bakanlığına yetki verdi

Rusya hükümeti, Avrupa ülkeleriyle 1990’larda yapılan askeri anlaşmaların feshi için Savunma Bakanlığına yetki verdi

Rusya Bakanlar Kurulu, Savunma Bakanlığı’na Almanya, Polonya, Romanya, Norveç ve İngiltere dahil olmak üzere birçok Avrupa ve NATO ülkesiyle 1990’lı yıllarda... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya hükümeti, Savunma Bakanlığı’na Avrupa ülkeleriyle 1990’lı yıllarda imzalanmış bir dizi uluslararası askeri işbirliği anlaşmasını feshetme yetkisi verdi. Konuya ilişkin kararname, hukuki düzenlemelerin yayımlandığı resmi internet portalında yayınlandı.Kararda, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na aşağıdaki uluslararası anlaşmaları sona erdirme yetkisi verilmiştir” denilerek, bu kapsamda yer alan bazı anlaşmalar sıralandı:Ayrıca, Polonya, Romanya, Danimarka ve Norveç ile askeri alandaki işbirliği anlaşmalarının; İngiltere ile savunma alanındaki karşılıklı anlayışa ilişkin mutabakat zaptının feshedilmesine de onay verildi.Kararda, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve Çekya savunma bakanlıklarıyla yapılmış askeri işbirliği anlaşmalarını da sona erdirebileceği belirtildi.

