Nijerya'da olağanüstü hal ilan edildi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, artan saldırı ve kaçırma olayları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti. Punch gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın ayrıca ülkedeki artan istikrarsızlıkla mücadele etmek için polis ve silahlı kuvvetlere ilave personel alımı emri verdiğini, toplam 20 bin kişinin alınacağını ve polis kadrosunun 50 bin kişiye çıkarılacağını bildirdi.Nijerya'da neler oluyor?Geçtiğimiz günlerde kuzey Nijerya’da bir Katolik okulundan 300’den fazla öğrenci ve öğretmen silahlı kişilerce kaçırıldı. 2014’teki ünlü 'Chibok' vakasını aşarak Nijerya tarihinde en büyük okul kaçırmalarından biri haline geldi. Bölge, uzun süredir fidye amacıyla adam kaçıran silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya.
