https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/finlandiya-hava-kuvvetleri-bayraklarindan-gamali-haci-kaldiracak-1098901014.html

Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak

Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak

Sputnik Türkiye

Finlandiya Hava Kuvvetleri, dış baskılar nedeniyle bayraklarından gamalı haçı kaldırıyor. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T18:17+0300

2025-08-28T18:17+0300

2025-08-28T18:18+0300

dünya

finlandiya

finlandiya körfezi

finlandiya dışişleri bakanlığı

abd

abd ordusu

hava

hava kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087110204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71c60a05c1f840642a13618c0b27a5bb.jpg

Finlandiya basınının yeni Karelya Hava Alayı Komutanı Tomi Böm’e dayandırdığı haberinde, Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi.Haberde, “Gamalı haç, Hava Kuvvetleri bayraklarının reformu çerçevesinde birliklerin bayraklarından kaldırılacak” denildi. Bu değişikliklerin nedeni dış baskıların yanı sıra, özellikle Amerikalılarla iş birliği sırasında ortaya çıkan rahatsız edici durumlar olduğu belirtildi. Böm açıklamasında, “Bu bayrağı kullanabilirdik ama bazen yabancı misafirlerle rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Belki de çağdaş gerçeklere uyum sağlamak akıllıca olur” dedi. Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu; 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti. Bayraklarda ise 1950’li yıllarda yer almaya başladı. Hava Kuvvetleri Karargahı bu sembolden daha önce vazgeçmişti. Şimdi değişiklikler birliklerin bayraklarını da kapsayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html

finlandiya

finlandiya körfezi

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, finlandiya körfezi, finlandiya dışişleri bakanlığı, abd, abd ordusu, hava, hava kuvvetleri