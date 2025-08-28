https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/finlandiya-hava-kuvvetleri-bayraklarindan-gamali-haci-kaldiracak-1098901014.html
Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak
Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak
Sputnik Türkiye
Finlandiya Hava Kuvvetleri, dış baskılar nedeniyle bayraklarından gamalı haçı kaldırıyor. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T18:17+0300
2025-08-28T18:17+0300
2025-08-28T18:18+0300
dünya
finlandiya
finlandiya körfezi
finlandiya dışişleri bakanlığı
abd
abd ordusu
hava
hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087110204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71c60a05c1f840642a13618c0b27a5bb.jpg
Finlandiya basınının yeni Karelya Hava Alayı Komutanı Tomi Böm’e dayandırdığı haberinde, Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi.Haberde, “Gamalı haç, Hava Kuvvetleri bayraklarının reformu çerçevesinde birliklerin bayraklarından kaldırılacak” denildi. Bu değişikliklerin nedeni dış baskıların yanı sıra, özellikle Amerikalılarla iş birliği sırasında ortaya çıkan rahatsız edici durumlar olduğu belirtildi. Böm açıklamasında, “Bu bayrağı kullanabilirdik ama bazen yabancı misafirlerle rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Belki de çağdaş gerçeklere uyum sağlamak akıllıca olur” dedi. Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu; 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti. Bayraklarda ise 1950’li yıllarda yer almaya başladı. Hava Kuvvetleri Karargahı bu sembolden daha önce vazgeçmişti. Şimdi değişiklikler birliklerin bayraklarını da kapsayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html
finlandiya
finlandiya körfezi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087110204_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_e5bd8018925854c872ec2b144ff8313f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, finlandiya körfezi, finlandiya dışişleri bakanlığı, abd, abd ordusu, hava, hava kuvvetleri
finlandiya, finlandiya körfezi, finlandiya dışişleri bakanlığı, abd, abd ordusu, hava, hava kuvvetleri
Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak
18:17 28.08.2025 (güncellendi: 18:18 28.08.2025)
Finlandiya Hava Kuvvetleri, dış baskılar nedeniyle bayraklarından gamalı haçı kaldırıyor.
Finlandiya basınının yeni Karelya Hava Alayı Komutanı Tomi Böm’e dayandırdığı haberinde, Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi.
Haberde, “Gamalı haç, Hava Kuvvetleri bayraklarının reformu çerçevesinde birliklerin bayraklarından kaldırılacak” denildi. Bu değişikliklerin nedeni dış baskıların yanı sıra, özellikle Amerikalılarla iş birliği sırasında ortaya çıkan rahatsız edici durumlar olduğu belirtildi.
Böm açıklamasında, “Bu bayrağı kullanabilirdik ama bazen yabancı misafirlerle rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Belki de çağdaş gerçeklere uyum sağlamak akıllıca olur” dedi.
Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu; 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti. Bayraklarda ise 1950’li yıllarda yer almaya başladı. Hava Kuvvetleri Karargahı bu sembolden daha önce vazgeçmişti. Şimdi değişiklikler birliklerin bayraklarını da kapsayacak.