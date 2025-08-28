Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak
Finlandiya Hava Kuvvetleri bayraklarından gamalı haçı kaldıracak
Finlandiya Hava Kuvvetleri, dış baskılar nedeniyle bayraklarından gamalı haçı kaldırıyor. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Finlandiya basınının yeni Karelya Hava Alayı Komutanı Tomi Böm’e dayandırdığı haberinde, Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi.Haberde, “Gamalı haç, Hava Kuvvetleri bayraklarının reformu çerçevesinde birliklerin bayraklarından kaldırılacak” denildi. Bu değişikliklerin nedeni dış baskıların yanı sıra, özellikle Amerikalılarla iş birliği sırasında ortaya çıkan rahatsız edici durumlar olduğu belirtildi. Böm açıklamasında, “Bu bayrağı kullanabilirdik ama bazen yabancı misafirlerle rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Belki de çağdaş gerçeklere uyum sağlamak akıllıca olur” dedi. Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu; 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti. Bayraklarda ise 1950’li yıllarda yer almaya başladı. Hava Kuvvetleri Karargahı bu sembolden daha önce vazgeçmişti. Şimdi değişiklikler birliklerin bayraklarını da kapsayacak.
18:17 28.08.2025 (güncellendi: 18:18 28.08.2025)
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen (solda)
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen (solda) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Finlandiya Hava Kuvvetleri, dış baskılar nedeniyle bayraklarından gamalı haçı kaldırıyor.
Finlandiya basınının yeni Karelya Hava Alayı Komutanı Tomi Böm’e dayandırdığı haberinde, Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi.
Haberde, “Gamalı haç, Hava Kuvvetleri bayraklarının reformu çerçevesinde birliklerin bayraklarından kaldırılacak” denildi. Bu değişikliklerin nedeni dış baskıların yanı sıra, özellikle Amerikalılarla iş birliği sırasında ortaya çıkan rahatsız edici durumlar olduğu belirtildi.
Böm açıklamasında, “Bu bayrağı kullanabilirdik ama bazen yabancı misafirlerle rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Belki de çağdaş gerçeklere uyum sağlamak akıllıca olur” dedi.
Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu; 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti. Bayraklarda ise 1950’li yıllarda yer almaya başladı. Hava Kuvvetleri Karargahı bu sembolden daha önce vazgeçmişti. Şimdi değişiklikler birliklerin bayraklarını da kapsayacak.
