https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-ve-musk-arasinda-savas-koptu-vergi-tartismasindan-azil-cagrisina-1096840779.html

Trump ve Musk arasında 'savaş' koptu: Vergi tartışmasından azil çağrısına

Trump ve Musk arasında 'savaş' koptu: Vergi tartışmasından azil çağrısına

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki yakın ilişki, kamuoyuna yansıyan sert açıklamalarla açık bir çatışmaya dönüştü. Musk’ın, Trump’ın vergi... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T11:25+0300

2025-06-06T11:25+0300

2025-06-06T11:29+0300

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ABD siyasetinde son yılların en dikkat çekici ittifaklarından biri çatırdıyor. Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçisi olan ve onun ikinci başkanlık döneminde hem danışman hem de yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)'nin başına getirilen teknoloji milyarderi Elon Musk, artık Beyaz Saray’la karşı karşıya. İkili arasında giderek derinleşen fikir ayrılıkları, son haftalarda kamuoyu önünde verilen sert mesajlarla açık bir politik çatışmaya dönüştü.Gerilimin merkezinde ise Trump’ın ekonomi politikalarının kilit parçası olan 1.6 trilyon dolarlık vergi kesintisi ve harcama tasarısı yer alıyor. Musk, bu tasarıyı hem ekonomik açıdan sakıncalı hem de politik olarak tehlikeli buluyor. Trump ise Musk’ı "nankörlükle" suçluyor ve kamuoyuna yönelik çıkışlarını sertleştiriyor.Trump’ın “hayal kırıklığı”, Musk’ın ise “azil çağrısı” olarak nitelendirilebilecek açıklamalarıyla büyüyen bu kriz, Jeffrey Epstein dosyasının yeniden gündeme taşınmasıyla farklı bir boyuta ulaştı. Musk, Trump’ın adının Epstein belgelerinde geçtiğini öne sürerken, bu çıkış Amerikan kamuoyunda yankı uyandırdı.Kriz yalnızca söz düellosuyla sınırlı kalmadı. Musk’ın yaptığı çıkışların ardından Tesla hisseleri düşüşe geçti, Beyaz Saray’da acil toplantılar düzenlendi. Peki, Trump-Musk tartışmasının arka planında neler var? İkili nasıl karşı karşıya geldi? İşte gelişmeler...Geçtiğimiz yılki seçimlerde Cumhuriyetçilere 300 milyon dolar bağış yapan Elon Musk, Trump'ın ikinci başkanlık dönemine güçlü destek vermiş, ardından da kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)’nin başına getirilmişti. Trump’a danışmanlık da yapan Musk ile ABD Başkanı arasındaki ilişki, kısa sürede açık çatışmaya dönüştü.Vergi tasarısı ipleri kopardıMusk, Trump yönetiminin üzerinde ısrarla durduğu 1,6 trilyon dolarlık vergi kesintisi ve harcama tasarısını kamuoyu önünde eleştirdi. Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray’daki toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elon'dan büyük hayal kırıklığına uğradım" dedi ve Musk’ın kendisini kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını söyledi.Trump’tan sert mesaj: Umurumda değil ama…Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Elon'ın bana karşı çıkması umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu vergi tasarısı Kongre’ye sunulan en büyük tasarılardan biri" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Yasa geçmezse yüzde 68’lik vergi artışı olur, bu ABD halkı için felaket olur" dedi.Musk’tan yanıt: Ben olmasaydım seçimi kaybederdiTrump’ın çıkışlarına X (eski Twitter) üzerinden karşılık veren Elon Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Meclis’i kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunlukta olurdu" diyerek politik gücünün altını çizdi. Ayrıca Trump’a yönelik "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2.5 trilyon dolar artıracak" paylaşımlarıyla sert eleştirilerde bulundu.Epstein iddiası krizi büyüttüGerilimi zirveye taşıyan hamle Musk’tan geldi. Musk, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve milyarder Jeffrey Epstein’in cinsel istismar ağı soruşturmalarına atıf yaparak Trump’ın adının bu belgelerde geçtiğini iddia etti. Ayrıca "Trump azledilmeli" çağrısında bulundu.Beyaz Saray’da kriz masası kurulduTrump yönetiminin, Musk’ın sosyal medya paylaşımlarının etkilerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray’da bir dizi üst düzey toplantı gerçekleştirdiği basında yer aldı.Tesla hisseleri Musk-Trump kriziyle düştüSiyasetteki bu çalkantı, Tesla hisselerine de yansıdı. İki isim arasındaki gerginliğin ardından Tesla’nın hisse değeri 284.70 dolara kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html

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