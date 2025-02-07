ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abdde-ucak-kayboldu-gizemli-bir-sekilde-radardan-silinen-ucak-icin-acil-arama-baslatildi-halktan-1093452241.html
ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi
ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:12+0300
2025-02-07T10:16+0300
dünya
sahil güvenlik
uçak
uçak kazası
abd
abd
kayıp
kayıp uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_0:26:746:445_1920x0_80_0_0_3c81d273118eb985eec3df551471894e.png
Alaska'nın Nome bölgesinden hareket eden ve içinde 9 yolcu ile 1 pilot bulunan uçak, radardan gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer, uçağın son olarak White Mountain bölgesi yakınlarında sinyal verdiğini ancak daha sonra hiçbir temas sağlanamadığını açıkladı.📌 Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.Yetkililerden açıklama: Havadan arama sınırlıArama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer şu açıklamayı yaptı:📢 "Şu anda, Nome ve White Mountain'da kara aramaları yapıyoruz. Ancak hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri çalışmalara katıldı."Özellikle şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk, arama ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor.Halktan yardım çağrısıYerel yetkililer, halkın duruma duyarlılık göstermesini isterken, tehlikeli hava koşulları nedeniyle bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.📢 "Halkın kaybolanlar için endişeli olduğunu anlıyoruz, ancak güvenlik nedeniyle bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz."Yetkililer ayrıca, kaybolan yolcuların ailelerinin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/washingtonda-helikopter-ve-ucak-carpismasinda-yeni-detay-gozetleme-sistemi-kapaliydi-1093451105.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_59:0:686:470_1920x0_80_0_0_6618ce55a86e6eb88227554350011611.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaska uçak kazası, alaska'da uçak kayboldu, 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu, alaska kayıp uçak son durum, alaska uçak kazası arama çalışmaları, kaybolan uçak bulundu mu, alaska hava kazası son dakika, alaska uçak kazası neden oldu, uçak radardan kayboldu, alaska uçak kazası hava durumu, white mountain kayıp uçak, nome bölgesinde uçak kayboldu, alaska sahil güvenlik arama çalışmaları, uçak kazaları son dakika, alaska'da uçak düştü mü
alaska uçak kazası, alaska'da uçak kayboldu, 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu, alaska kayıp uçak son durum, alaska uçak kazası arama çalışmaları, kaybolan uçak bulundu mu, alaska hava kazası son dakika, alaska uçak kazası neden oldu, uçak radardan kayboldu, alaska uçak kazası hava durumu, white mountain kayıp uçak, nome bölgesinde uçak kayboldu, alaska sahil güvenlik arama çalışmaları, uçak kazaları son dakika, alaska'da uçak düştü mü

ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi

10:12 07.02.2025 (güncellendi: 10:16 07.02.2025)
© Sputnik / Илья ПиталевHavada uçak
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı, ancak zorlu hava koşulları süreci güçleştiriyor. Yerel yetkililer, halkın kendi arama ekiplerini oluşturmaktan kaçınması yönünde uyarılarda bulundu.
Alaska'nın Nome bölgesinden hareket eden ve içinde 9 yolcu ile 1 pilot bulunan uçak, radardan gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer, uçağın son olarak White Mountain bölgesi yakınlarında sinyal verdiğini ancak daha sonra hiçbir temas sağlanamadığını açıkladı.
📌 Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yetkililerden açıklama: Havadan arama sınırlı

Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer şu açıklamayı yaptı:
📢 "Şu anda, Nome ve White Mountain'da kara aramaları yapıyoruz. Ancak hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri çalışmalara katıldı."
Özellikle şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk, arama ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor.

Halktan yardım çağrısı

Yerel yetkililer, halkın duruma duyarlılık göstermesini isterken, tehlikeli hava koşulları nedeniyle bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.
📢 "Halkın kaybolanlar için endişeli olduğunu anlıyoruz, ancak güvenlik nedeniyle bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz."
Yetkililer ayrıca, kaybolan yolcuların ailelerinin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurabileceğini belirtti.
Tekneler Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarındaki Potomac Nehri'nde çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
DÜNYA
Washington'da 67 kişinin ölümüne yol açan helikopter ve uçak çarpışmasında yeni detay: 'Gözetleme sistemi kapalıydı'
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала