https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abdde-ucak-kayboldu-gizemli-bir-sekilde-radardan-silinen-ucak-icin-acil-arama-baslatildi-halktan-1093452241.html
ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi
ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:12+0300
2025-02-07T10:12+0300
2025-02-07T10:16+0300
dünya
sahil güvenlik
uçak
uçak kazası
abd
abd
kayıp
kayıp uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_0:26:746:445_1920x0_80_0_0_3c81d273118eb985eec3df551471894e.png
Alaska'nın Nome bölgesinden hareket eden ve içinde 9 yolcu ile 1 pilot bulunan uçak, radardan gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer, uçağın son olarak White Mountain bölgesi yakınlarında sinyal verdiğini ancak daha sonra hiçbir temas sağlanamadığını açıkladı.📌 Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.Yetkililerden açıklama: Havadan arama sınırlıArama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer şu açıklamayı yaptı:📢 "Şu anda, Nome ve White Mountain'da kara aramaları yapıyoruz. Ancak hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri çalışmalara katıldı."Özellikle şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk, arama ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor.Halktan yardım çağrısıYerel yetkililer, halkın duruma duyarlılık göstermesini isterken, tehlikeli hava koşulları nedeniyle bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.📢 "Halkın kaybolanlar için endişeli olduğunu anlıyoruz, ancak güvenlik nedeniyle bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz."Yetkililer ayrıca, kaybolan yolcuların ailelerinin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/washingtonda-helikopter-ve-ucak-carpismasinda-yeni-detay-gozetleme-sistemi-kapaliydi-1093451105.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092592804_59:0:686:470_1920x0_80_0_0_6618ce55a86e6eb88227554350011611.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alaska uçak kazası, alaska'da uçak kayboldu, 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu, alaska kayıp uçak son durum, alaska uçak kazası arama çalışmaları, kaybolan uçak bulundu mu, alaska hava kazası son dakika, alaska uçak kazası neden oldu, uçak radardan kayboldu, alaska uçak kazası hava durumu, white mountain kayıp uçak, nome bölgesinde uçak kayboldu, alaska sahil güvenlik arama çalışmaları, uçak kazaları son dakika, alaska'da uçak düştü mü
alaska uçak kazası, alaska'da uçak kayboldu, 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu, alaska kayıp uçak son durum, alaska uçak kazası arama çalışmaları, kaybolan uçak bulundu mu, alaska hava kazası son dakika, alaska uçak kazası neden oldu, uçak radardan kayboldu, alaska uçak kazası hava durumu, white mountain kayıp uçak, nome bölgesinde uçak kayboldu, alaska sahil güvenlik arama çalışmaları, uçak kazaları son dakika, alaska'da uçak düştü mü
ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi
10:12 07.02.2025 (güncellendi: 10:16 07.02.2025)
ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı, ancak zorlu hava koşulları süreci güçleştiriyor. Yerel yetkililer, halkın kendi arama ekiplerini oluşturmaktan kaçınması yönünde uyarılarda bulundu.
Alaska'nın Nome bölgesinden hareket eden ve içinde 9 yolcu ile 1 pilot bulunan uçak, radardan gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer, uçağın son olarak White Mountain bölgesi yakınlarında sinyal verdiğini ancak daha sonra hiçbir temas sağlanamadığını açıkladı.
📌 Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.
Yetkililerden açıklama: Havadan arama sınırlı
Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer şu açıklamayı yaptı:
📢 "Şu anda, Nome ve White Mountain'da kara aramaları yapıyoruz. Ancak hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri çalışmalara katıldı."
Özellikle şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk, arama ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor.
Yerel yetkililer, halkın duruma duyarlılık göstermesini isterken, tehlikeli hava koşulları nedeniyle bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.
📢 "Halkın kaybolanlar için endişeli olduğunu anlıyoruz, ancak güvenlik nedeniyle bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz."
Yetkililer ayrıca, kaybolan yolcuların ailelerinin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurabileceğini belirtti.