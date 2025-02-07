https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abdde-ucak-kayboldu-gizemli-bir-sekilde-radardan-silinen-ucak-icin-acil-arama-baslatildi-halktan-1093452241.html

ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi

ABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldı, halktan yardım istendi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T10:12+0300

2025-02-07T10:12+0300

2025-02-07T10:16+0300

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kayıp uçak

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Alaska'nın Nome bölgesinden hareket eden ve içinde 9 yolcu ile 1 pilot bulunan uçak, radardan gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer, uçağın son olarak White Mountain bölgesi yakınlarında sinyal verdiğini ancak daha sonra hiçbir temas sağlanamadığını açıkladı.📌 Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.Yetkililerden açıklama: Havadan arama sınırlıArama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer şu açıklamayı yaptı:📢 "Şu anda, Nome ve White Mountain'da kara aramaları yapıyoruz. Ancak hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri çalışmalara katıldı."Özellikle şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk, arama ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor.Halktan yardım çağrısıYerel yetkililer, halkın duruma duyarlılık göstermesini isterken, tehlikeli hava koşulları nedeniyle bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.📢 "Halkın kaybolanlar için endişeli olduğunu anlıyoruz, ancak güvenlik nedeniyle bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz."Yetkililer ayrıca, kaybolan yolcuların ailelerinin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurabileceğini belirtti.

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