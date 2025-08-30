Türkiye
İtalya'da kadınların manipüle edilmiş fotoğraflarını paylaşan site kapandı, Meloni'den sert tepki: 'Tiksiniyorum'
İtalya’da kadınların manipüle edilmiş fotoğraflarını paylaşan site kapandı, Meloni'den sert tepki: 'Tiksiniyorum'
İtalya’da ünlü kadınların yapay zekayla üretilmiş çıplak görüntülerini paylaşan site kapatıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dahil birçok kadın... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
İtalya’da ünlü kadınların ve politikacıların fotoğraflarını yapay zeka veya dijital manipülasyon ile çıplak hale getirip, cinsiyetçi ve hakaret içerikli yorumlarla paylaşan Phica adlı site, siyasi ve kamuoyu tepkileri sonrası kapandı. Platformun kapanması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dahil olmak üzere birçok kadın politikacının tepkisinin ardından geldi.Meloni, siteyi 'iğrenç' olarak nitelendirerek sorumluların “azami ciddiyetle cezalandırılması” çağrısında bulundu. İtalyan polisi siber suç soruşturması başlattı.Phica, kullanıcılarının platformu amacından saptırdığını ve içeriklerin artık silineceğini açıkladı. Site, özellikle politikacılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan fotoğrafları dijital olarak değiştirip 'sıcak politikacılar' gibi başlıklarla paylaşıyordu.Avrupa Parlamentosu üyesi Alessandra Moretti, platformda tecavüz ve şiddet teşviki içeren paylaşımlar olduğunu belirterek, “Şiddet şiddeti doğurur, bu tür siteler kapatılmalı” dedi.Siteye yönelik Change.org’daki imza kampanyası 170 bin kişiyi aşarken, önceki yıllarda benzer şikayetler dikkate alınmamıştı. Meloni, kadınları izinsiz paylaşılan fotoğrafları bildirmeye çağırdı ve “2025’te hala kadınların onuruna saldıranlar var” ifadelerini kullandı.'Mia Moglie' sitesi skandalı gündemdeydiPhica’nın kapanması, İtalya’da kısa süre önce ortaya çıkan Mia Moglie adlı başka bir cinsiyetçi Facebook grubuna tepkilerin ardından geldi. Bu grupta binlerce erkek, partnerlerinin rızası olmadan özel fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğraflara cinsel ve şiddet içerikli yorumlar eklenmiş, bazı kullanıcıların eski politikacılar, iş insanları ve polisler olduğu iddia edilmişti. Meta, grubu “yetişkin cinsel istismar politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kapattı.
17:23 30.08.2025
İtalya’da ünlü kadınların yapay zekayla üretilmiş çıplak görüntülerini paylaşan site kapatıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dahil birçok kadın politikacının tepkisini çeken site skandalı, İtalya'da geçtiğimiz haftada gündem olan 'Mia Moglie' (Benim Karım) adlı Facebook grubunun kapanmasının ardından ortaya çıktı.
İtalya’da ünlü kadınların ve politikacıların fotoğraflarını yapay zeka veya dijital manipülasyon ile çıplak hale getirip, cinsiyetçi ve hakaret içerikli yorumlarla paylaşan Phica adlı site, siyasi ve kamuoyu tepkileri sonrası kapandı. Platformun kapanması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dahil olmak üzere birçok kadın politikacının tepkisinin ardından geldi.
Meloni, siteyi 'iğrenç' olarak nitelendirerek sorumluların “azami ciddiyetle cezalandırılması” çağrısında bulundu. İtalyan polisi siber suç soruşturması başlattı.
Phica, kullanıcılarının platformu amacından saptırdığını ve içeriklerin artık silineceğini açıkladı. Site, özellikle politikacılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan fotoğrafları dijital olarak değiştirip 'sıcak politikacılar' gibi başlıklarla paylaşıyordu.
Avrupa Parlamentosu üyesi Alessandra Moretti, platformda tecavüz ve şiddet teşviki içeren paylaşımlar olduğunu belirterek, “Şiddet şiddeti doğurur, bu tür siteler kapatılmalı” dedi.
Siteye yönelik Change.org’daki imza kampanyası 170 bin kişiyi aşarken, önceki yıllarda benzer şikayetler dikkate alınmamıştı. Meloni, kadınları izinsiz paylaşılan fotoğrafları bildirmeye çağırdı ve “2025’te hala kadınların onuruna saldıranlar var” ifadelerini kullandı.

'Mia Moglie' sitesi skandalı gündemdeydi

Phica’nın kapanması, İtalya’da kısa süre önce ortaya çıkan Mia Moglie adlı başka bir cinsiyetçi Facebook grubuna tepkilerin ardından geldi. Bu grupta binlerce erkek, partnerlerinin rızası olmadan özel fotoğraflarını paylaşmıştı.
Paylaşılan fotoğraflara cinsel ve şiddet içerikli yorumlar eklenmiş, bazı kullanıcıların eski politikacılar, iş insanları ve polisler olduğu iddia edilmişti. Meta, grubu “yetişkin cinsel istismar politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kapattı.
