https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/21-yuzyilda-ortacag-dehseti-yasandi-hindistanda-cadi-olduklari-gerekcesiyle-ayni-aileden-5-kisi-1098319926.html
21. yüzyılda ortaçağ dehşeti yaşandı: Hindistan'da cadı oldukları gerekçesiyle aynı aileden 5 kişi diri diri yakıldı
21. yüzyılda ortaçağ dehşeti yaşandı: Hindistan'da cadı oldukları gerekçesiyle aynı aileden 5 kişi diri diri yakıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Bihar eyaletinde aynı aileden beş kişinin “cadılık” suçlamasıyla linç edilip diri diri yakılmasının üzerinden üç hafta geçti. Olaydan sağ... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T15:08+0300
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Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Tetgama köyü, 6 Temmuz gecesi insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini yazdı. Büyücülük yaptıkları iddiasıyla 71 yaşındaki Kato Devi ve ailesinden 4 kişi daha, köylüler tarafından diri diri yakılarak öldürüldü.Olaydan üç hafta sonra köy, adeta hayalet kasabaya dönmüştü. Evlerin çoğu boş, sokaklar ıssız. Hayatta kalan Manisha Devi'nin sözleri dehşeti özetliyor: Ölüm Saçan Şeytan Çıkarma RitüeliTrajedi, aynı kabile topluluğundan Ramdev Oraon'ın oğlunun ölümünden komşularını sorumlu tutmasıyla başladı. Şeytan çıkarma törenleri düzenlendikten sonra, köylüler 150-200 kişilik bir kalabalık halinde saldırıya geçti.Kurbanlar önce işkenceyle dövüldü, ardından bağlanarak sürüklendi ve üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Polis kayıtlarında suçlamalar arasında yasadışı toplanma, linç, silahlı saldırı ve delil karartma yer alıyor.Polis 11 saat boyunca kayıpEn şaşırtıcı detay, en yakın polis karakolunun sadece 7 kilometre uzakta olmasına rağmen, kolluk kuvvetlerinin olaydan 11 saat sonra haberdar olması. Bölge Yargıcı Anshul Kumar, durumu "ciddi zafiyet" olarak nitelendirirken, ilgili memurun açığa alındığını açıkladı.Cehaletin kök saldığı topraklarYerel aktivist Mira Devi, bölgedeki kabile topluluklarının eğitimden uzak olduğunu belirtiyor. Hastalık veya ölüm durumlarında doktorlar yerine şeytan çıkarıcılara başvurulduğunu söylüyor.Köy meclisi başkanının verdiği bilgilere göre, çocukların çoğu okul yerine tuğla ocaklarında çalışıyor. Yerel okulda kayıtlı sadece 3 çocuk var ve hiçbiri düzenli eğitim almıyor.Sessizliğe gömülen tanıklarCinayetlerin işlendiği iki odalı kulübe, şimdi korkunç bir anıt gibi duruyor. Rani Devi ve yeni evli eşi Manjit'in odası, o geceden beri el değmemiş durumda.Manisha Devi'nin ifadesi olayın dehşetini gözler önüne seriyor:
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bihar, hindistan, cadı, cadı avı, cadılık zanaati, cadılık
bihar, hindistan, cadı, cadı avı, cadılık zanaati, cadılık
21. yüzyılda ortaçağ dehşeti yaşandı: Hindistan'da cadı oldukları gerekçesiyle aynı aileden 5 kişi diri diri yakıldı
Hindistan’ın Bihar eyaletinde aynı aileden beş kişinin “cadılık” suçlamasıyla linç edilip diri diri yakılmasının üzerinden üç hafta geçti. Olaydan sağ kurtulanlar hâlâ psikolojik destek alırken, köydeki evler boşaltıldı. İşte olay yerinden tanıklıklarla korkunç gece.
Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Tetgama köyü, 6 Temmuz gecesi insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini yazdı. Büyücülük yaptıkları iddiasıyla 71 yaşındaki Kato Devi ve ailesinden 4 kişi daha, köylüler tarafından diri diri yakılarak öldürüldü.
Olaydan üç hafta sonra köy, adeta hayalet kasabaya dönmüştü. Evlerin çoğu boş, sokaklar ıssız. Hayatta kalan Manisha Devi'nin sözleri dehşeti özetliyor:
"O gece karanlık çöktü ve bir daha aydınlanmadı."
Ölüm Saçan Şeytan Çıkarma Ritüeli
Trajedi, aynı kabile topluluğundan Ramdev Oraon'ın oğlunun ölümünden komşularını sorumlu tutmasıyla başladı. Şeytan çıkarma törenleri düzenlendikten sonra, köylüler 150-200 kişilik bir kalabalık halinde saldırıya geçti.
Kurbanlar önce işkenceyle dövüldü, ardından bağlanarak sürüklendi ve üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Polis kayıtlarında suçlamalar arasında yasadışı toplanma, linç, silahlı saldırı ve delil karartma yer alıyor.
Polis 11 saat boyunca kayıp
En şaşırtıcı detay, en yakın polis karakolunun sadece 7 kilometre uzakta olmasına rağmen, kolluk kuvvetlerinin olaydan 11 saat sonra haberdar olması. Bölge Yargıcı Anshul Kumar, durumu "ciddi zafiyet" olarak nitelendirirken, ilgili memurun açığa alındığını açıkladı.
Cehaletin kök saldığı topraklar
Yerel aktivist Mira Devi, bölgedeki kabile topluluklarının eğitimden uzak olduğunu belirtiyor. Hastalık veya ölüm durumlarında doktorlar yerine şeytan çıkarıcılara başvurulduğunu söylüyor.
Köy meclisi başkanının verdiği bilgilere göre, çocukların çoğu okul yerine tuğla ocaklarında çalışıyor. Yerel okulda kayıtlı sadece 3 çocuk var ve hiçbiri düzenli eğitim almıyor.
Sessizliğe gömülen tanıklar
Cinayetlerin işlendiği iki odalı kulübe, şimdi korkunç bir anıt gibi duruyor. Rani Devi ve yeni evli eşi Manjit'in odası, o geceden beri el değmemiş durumda.
Manisha Devi'nin ifadesi olayın dehşetini gözler önüne seriyor:
"Çaresizce izledik. Herkesin gözü önünde öldürüldüler. O anı unutamıyoruz."