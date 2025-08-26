Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abdnin-artan-baskisi-sonrasi-venezuelada-silahlanma-basladi-ev-hanimlarindan-emeklilere-herkes-1098837533.html
ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor
ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin artan baskıları sonrası Venezuela sokaklarında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ev hanımlarından emeklilere, öğrencilerden memurlara kadar binlerce kişi... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T11:45+0300
2025-08-26T11:46+0300
dünya
abd
venezuela
caracas
nicolas maduro
milis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086475028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4382df97c2cc2a2988af8643741fee5a.jpg
Başkent Caracas’ta hafta sonu meydanlar, askeri binalar ve kamu kurumları adeta askeri kayıt merkezine dönüştü. Maduro’nun çağrısının ardından binlerce kişi, olası bir ABD müdahalesine karşı milis gücüne katılmak için sıraya girdi.Washington’a mesaj ABD’nin Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesi ve Maduro hakkında 50 milyon dolarlık ödül koyması sonrası tansiyon tırmandı. Caracas’taki bu kitlesel kayıt, hem içeride bir gövde gösterisi hem de dışarıya siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.Kayıt olan gönüllülere propaganda filmleri izletildi, ardından makineli tüfeklerden roketatarlara kadar farklı silahların tanıtıldığı bir salona götürüldü. Ordu görevlileri, yeni katılımcılara temel bilgiler aktardı.Maduro, milis gücünde 4,5 milyondan fazla kişi olduğunu öne sürüyor. Ancak bağımsız kaynaklar bu sayının gerçekte çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Buna rağmen son kitlesel katılım, halk desteğini göstermek açısından hükümet için kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/maduro-rusya-bati-hegemonyasina-karsi-savasi-kazandi-1098531113.html
abd
venezuela
caracas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086475028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f3fce31b44bfe330b87642a5f45d33d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezuela, caracas, nicolas maduro, milis
abd, venezuela, caracas, nicolas maduro, milis

ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor

11:45 26.08.2025 (güncellendi: 11:46 26.08.2025)
© AP Photo / Bernardo SuarezNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Bernardo Suarez
Abone ol
ABD’nin artan baskıları sonrası Venezuela sokaklarında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ev hanımlarından emeklilere, öğrencilerden memurlara kadar binlerce kişi milislere katılmak için kayıt merkezlerine akın etti.
Başkent Caracas’ta hafta sonu meydanlar, askeri binalar ve kamu kurumları adeta askeri kayıt merkezine dönüştü. Maduro’nun çağrısının ardından binlerce kişi, olası bir ABD müdahalesine karşı milis gücüne katılmak için sıraya girdi.

Washington’a mesaj

ABD’nin Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesi ve Maduro hakkında 50 milyon dolarlık ödül koyması sonrası tansiyon tırmandı. Caracas’taki bu kitlesel kayıt, hem içeride bir gövde gösterisi hem de dışarıya siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.
Kayıt olan gönüllülere propaganda filmleri izletildi, ardından makineli tüfeklerden roketatarlara kadar farklı silahların tanıtıldığı bir salona götürüldü. Ordu görevlileri, yeni katılımcılara temel bilgiler aktardı.
Maduro, milis gücünde 4,5 milyondan fazla kişi olduğunu öne sürüyor. Ancak bağımsız kaynaklar bu sayının gerçekte çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Buna rağmen son kitlesel katılım, halk desteğini göstermek açısından hükümet için kritik önem taşıyor.
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Maduro: Rusya, Batı hegemonyasına karşı savaşı kazandı
12 Ağustos, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала