ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor

11:45 26.08.2025 (güncellendi: 11:46 26.08.2025)
ABD’nin artan baskıları sonrası Venezuela sokaklarında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ev hanımlarından emeklilere, öğrencilerden memurlara kadar binlerce kişi milislere katılmak için kayıt merkezlerine akın etti.
Başkent Caracas’ta hafta sonu meydanlar, askeri binalar ve kamu kurumları adeta askeri kayıt merkezine dönüştü. Maduro’nun çağrısının ardından binlerce kişi, olası bir ABD müdahalesine karşı milis gücüne katılmak için sıraya girdi.
ABD’nin Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesi ve Maduro hakkında 50 milyon dolarlık ödül koyması sonrası tansiyon tırmandı. Caracas’taki bu kitlesel kayıt, hem içeride bir gövde gösterisi hem de dışarıya siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.
Kayıt olan gönüllülere propaganda filmleri izletildi, ardından makineli tüfeklerden roketatarlara kadar farklı silahların tanıtıldığı bir salona götürüldü. Ordu görevlileri, yeni katılımcılara temel bilgiler aktardı.
Maduro, milis gücünde 4,5 milyondan fazla kişi olduğunu öne sürüyor. Ancak bağımsız kaynaklar bu sayının gerçekte çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Buna rağmen son kitlesel katılım, halk desteğini göstermek açısından hükümet için kritik önem taşıyor.