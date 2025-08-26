https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abdnin-artan-baskisi-sonrasi-venezuelada-silahlanma-basladi-ev-hanimlarindan-emeklilere-herkes-1098837533.html

ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor

ABD’nin artan baskısı sonrası Venezuela’da silahlanma başladı: Ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin artan baskıları sonrası Venezuela sokaklarında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ev hanımlarından emeklilere, öğrencilerden memurlara kadar binlerce kişi... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T11:45+0300

2025-08-26T11:45+0300

2025-08-26T11:46+0300

dünya

abd

venezuela

caracas

nicolas maduro

milis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086475028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4382df97c2cc2a2988af8643741fee5a.jpg

Başkent Caracas’ta hafta sonu meydanlar, askeri binalar ve kamu kurumları adeta askeri kayıt merkezine dönüştü. Maduro’nun çağrısının ardından binlerce kişi, olası bir ABD müdahalesine karşı milis gücüne katılmak için sıraya girdi.Washington’a mesaj ABD’nin Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesi ve Maduro hakkında 50 milyon dolarlık ödül koyması sonrası tansiyon tırmandı. Caracas’taki bu kitlesel kayıt, hem içeride bir gövde gösterisi hem de dışarıya siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.Kayıt olan gönüllülere propaganda filmleri izletildi, ardından makineli tüfeklerden roketatarlara kadar farklı silahların tanıtıldığı bir salona götürüldü. Ordu görevlileri, yeni katılımcılara temel bilgiler aktardı.Maduro, milis gücünde 4,5 milyondan fazla kişi olduğunu öne sürüyor. Ancak bağımsız kaynaklar bu sayının gerçekte çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Buna rağmen son kitlesel katılım, halk desteğini göstermek açısından hükümet için kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/maduro-rusya-bati-hegemonyasina-karsi-savasi-kazandi-1098531113.html

abd

venezuela

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, caracas, nicolas maduro, milis