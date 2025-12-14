Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/abdde-universiteye-silahli-saldiri-iki-ogrenci-hayatini-kaybetti-supheli-araniyor-1101781014.html
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin saygın Ivy League üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki öğrenci öldü, dokuz kişi yaralandı. 400'den fazla... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T10:42+0300
2025-12-14T10:42+0300
dünya
abd
donald trump
rhode island
brown üniversitesi
fbi
silah
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e05b9d3c21ba03a89ad91c021f6e62a6.jpg
ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, şiddetli bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki kampüste cumartesi günü meydana gelen olayda, iki üniversite öğrencisi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Sınav sırasında saldırıYetkililerin açıklamasına göre, silahlı şahıs öğrencilerin sınav olduğu bir binaya girdi ve ateş açtı. Olayın ardından kampüs ve çevresindeki mahalleler için 'sığınma' emri verildi, üniversite karantinaya alındı. Providence Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 400'ün üzerinde federal ve yerel kolluk kuvveti personelinin şüpheliyi bulmak için seferber edildiği belirtildi. FBI ve ATF ajanları da arama çalışmalarına katıldı. Polis, şüphelinin 30'lu yaşlarda, siyah giysili ve muhtemelen maske takan bir erkek olduğuna dair bir video görüntüsü yayınlayacağını duyurdu.Yanlış yakalama haberiOlayın kargaşası içinde, üniversitenin şüphelinin yakalandığına dair erken bir duyurusu ve Başkan Donald Trump'ın benzer bir sosyal medya paylaşımı, daha sonra geri çekildi. Polis, şüphelinin halen bulunamadığını teyit etti.Brown Üniversitesi'ndeki bu saldırı, ABD'de bir hafta içinde bir yükseköğretim kampüsünde yaşanan ikinci ölümlü silahlı şiddet olayı oldu. 9 Aralık'ta Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şüphelisi, bir öğrencinin ebeveyni olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html
rhode island
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f37f12c59204dc977c79ba0144571bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rhode island, brown üniversitesi, fbi, silah, silahlı saldırı
abd, donald trump, rhode island, brown üniversitesi, fbi, silah, silahlı saldırı

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

10:42 14.12.2025
© AP Photo / Lea SkeneArşiv Fotoğraf
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Lea Skene
Abone ol
ABD'nin saygın Ivy League üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki öğrenci öldü, dokuz kişi yaralandı. 400'den fazla güvenlik görevlisi şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, şiddetli bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki kampüste cumartesi günü meydana gelen olayda, iki üniversite öğrencisi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Sınav sırasında saldırı

Yetkililerin açıklamasına göre, silahlı şahıs öğrencilerin sınav olduğu bir binaya girdi ve ateş açtı. Olayın ardından kampüs ve çevresindeki mahalleler için 'sığınma' emri verildi, üniversite karantinaya alındı. Providence Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 400'ün üzerinde federal ve yerel kolluk kuvveti personelinin şüpheliyi bulmak için seferber edildiği belirtildi. FBI ve ATF ajanları da arama çalışmalarına katıldı. Polis, şüphelinin 30'lu yaşlarda, siyah giysili ve muhtemelen maske takan bir erkek olduğuna dair bir video görüntüsü yayınlayacağını duyurdu.

Yanlış yakalama haberi

Olayın kargaşası içinde, üniversitenin şüphelinin yakalandığına dair erken bir duyurusu ve Başkan Donald Trump'ın benzer bir sosyal medya paylaşımı, daha sonra geri çekildi. Polis, şüphelinin halen bulunamadığını teyit etti.
Brown Üniversitesi'ndeki bu saldırı, ABD'de bir hafta içinde bir yükseköğretim kampüsünde yaşanan ikinci ölümlü silahlı şiddet olayı oldu. 9 Aralık'ta Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şüphelisi, bir öğrencinin ebeveyni olarak belirlenmişti.
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
DÜNYA
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
26 Ekim, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала