ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
14.12.2025
ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, şiddetli bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki kampüste cumartesi günü meydana gelen olayda, iki üniversite öğrencisi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Sınav sırasında saldırıYetkililerin açıklamasına göre, silahlı şahıs öğrencilerin sınav olduğu bir binaya girdi ve ateş açtı. Olayın ardından kampüs ve çevresindeki mahalleler için 'sığınma' emri verildi, üniversite karantinaya alındı. Providence Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 400'ün üzerinde federal ve yerel kolluk kuvveti personelinin şüpheliyi bulmak için seferber edildiği belirtildi. FBI ve ATF ajanları da arama çalışmalarına katıldı. Polis, şüphelinin 30'lu yaşlarda, siyah giysili ve muhtemelen maske takan bir erkek olduğuna dair bir video görüntüsü yayınlayacağını duyurdu.Yanlış yakalama haberiOlayın kargaşası içinde, üniversitenin şüphelinin yakalandığına dair erken bir duyurusu ve Başkan Donald Trump'ın benzer bir sosyal medya paylaşımı, daha sonra geri çekildi. Polis, şüphelinin halen bulunamadığını teyit etti.Brown Üniversitesi'ndeki bu saldırı, ABD'de bir hafta içinde bir yükseköğretim kampüsünde yaşanan ikinci ölümlü silahlı şiddet olayı oldu. 9 Aralık'ta Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şüphelisi, bir öğrencinin ebeveyni olarak belirlenmişti.
