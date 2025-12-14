https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/abdde-universiteye-silahli-saldiri-iki-ogrenci-hayatini-kaybetti-supheli-araniyor-1101781014.html

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin saygın Ivy League üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki öğrenci öldü, dokuz kişi yaralandı. 400'den fazla... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T10:42+0300

2025-12-14T10:42+0300

2025-12-14T10:42+0300

dünya

abd

donald trump

rhode island

brown üniversitesi

fbi

silah

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e05b9d3c21ba03a89ad91c021f6e62a6.jpg

ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, şiddetli bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki kampüste cumartesi günü meydana gelen olayda, iki üniversite öğrencisi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Sınav sırasında saldırıYetkililerin açıklamasına göre, silahlı şahıs öğrencilerin sınav olduğu bir binaya girdi ve ateş açtı. Olayın ardından kampüs ve çevresindeki mahalleler için 'sığınma' emri verildi, üniversite karantinaya alındı. Providence Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 400'ün üzerinde federal ve yerel kolluk kuvveti personelinin şüpheliyi bulmak için seferber edildiği belirtildi. FBI ve ATF ajanları da arama çalışmalarına katıldı. Polis, şüphelinin 30'lu yaşlarda, siyah giysili ve muhtemelen maske takan bir erkek olduğuna dair bir video görüntüsü yayınlayacağını duyurdu.Yanlış yakalama haberiOlayın kargaşası içinde, üniversitenin şüphelinin yakalandığına dair erken bir duyurusu ve Başkan Donald Trump'ın benzer bir sosyal medya paylaşımı, daha sonra geri çekildi. Polis, şüphelinin halen bulunamadığını teyit etti.Brown Üniversitesi'ndeki bu saldırı, ABD'de bir hafta içinde bir yükseköğretim kampüsünde yaşanan ikinci ölümlü silahlı şiddet olayı oldu. 9 Aralık'ta Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şüphelisi, bir öğrencinin ebeveyni olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html

rhode island

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, rhode island, brown üniversitesi, fbi, silah, silahlı saldırı