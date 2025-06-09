https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-madleen-gemisindekileri-ulkelerine-gonderecegini-acikladi-1096878906.html

İsrail, Madleen gemisindekileri ülkelerine göndereceğini açıkladı

İsrail, Madleen gemisindekileri ülkelerine göndereceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T07:15+0300

2025-06-09T07:15+0300

2025-06-09T07:15+0300

i̇srail- filistin çatışması

greta thunberg

i̇srail

i̇srail dışişleri bakanlığı

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin videosunu da paylaştı. Videoda, aktivistlerin İsrail ordusunun baskınında yara almadığı görülüyor.Gemide 12 kişi bulunuyorMadleen gemisinin Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği sefer çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/israil-beyrutun-dahiye-bolgesine-hava-saldirilari-duzenledi-1096833609.html

i̇srail

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greta thunberg, i̇srail, i̇srail dışişleri bakanlığı