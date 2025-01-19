https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunyaca-unlu-sosyal-medya-uygulamasi-abdde-kapatildi-kullanicilar-isyan-etti-1092841881.html

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması ABD'de kapatıldı: Kullanıcılar isyan etti

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması ABD'de kapatıldı: Kullanıcılar isyan etti

Sputnik Türkiye

ABD'de TikTok, özel bir yasa ile resmen yasaklandı. VPN ile giriş yapılamayan sosyal medya uygulamasına uygulama mağazalarında da ulaşılamadığı belirtildi... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T18:25+0300

2025-01-19T18:25+0300

2025-01-19T18:29+0300

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ABD'de TikTok, özel bir yasa ile resmen yasaklanarak VPN ile erişim engellendi.Sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'de resmen yasaklandı. VPN ile bile giriş yapılamazken, uygulama mağazalarında da TikTok uygulaması bulunamıyor. TikTok'ta çıkan uyarı yazısında ise, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, bu şu an için TikTok'u kullanamayacağınız anlamına geliyor. Neyse ki, Başkan Trump görevine başladığında TikTok'u yeniden kullanıma sunmak için bizimle bir çözüm üzerinde çalışacağını belirtti. Lütfen bizi izlemeye devam edin!" açıklaması yer aldı.Tiktok kullanıcıları yasağa tepki gösterirken sebebin ABD’deki İsrail lobisi olduğunu iddia etti. Yahudiler, TikTok’un antisemitizm yuvası haline geldiğini ve kapatılması gerektiğini söyleyip Biden yönetimine baskı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/tiktok-an-itibariyle-abdde-kapandi-hizmetimizi-durdurmak-zorundayiz-1092829879.html

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