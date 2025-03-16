https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/kuzey-makedonyadaki-gece-kulubunde-yangin-en-az-50-kisi-yasamini-yitirdi-1094553481.html

Kuzey Makedonya ulusal yas ilan edildi: Gece kulübünde yangında 51 kişi öldü

Kuzey Makedonya ulusal yas ilan edildi: Gece kulübünde yangında 51 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya'nın Koçani kasabasında bir gece kulübünde verilen konser sırasında çıkan yangında 51 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T10:58+0300

2025-03-16T10:58+0300

2025-03-16T13:08+0300

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milli yas

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Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdi, ülkede milli yas ilan edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.Kuzey Makedonya Futbol Kulübü Üsküp FK, yaptığı açıklama şunları kaydetti:

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kuzey makedonya

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kuzey makedonya, yangın, yangın felaketi, gece kulübü, ulusal yas, milli yas