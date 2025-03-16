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Kuzey Makedonya ulusal yas ilan edildi: Gece kulübünde yangında 51 kişi öldü
Kuzey Makedonya ulusal yas ilan edildi: Gece kulübünde yangında 51 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Kuzey Makedonya'nın Koçani kasabasında bir gece kulübünde verilen konser sırasında çıkan yangında 51 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T10:58+0300
2025-03-16T10:58+0300
2025-03-16T13:08+0300
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kuzey makedonya
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yangın felaketi
gece kulübü
ulusal yas
milli yas
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Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdi, ülkede milli yas ilan edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.Kuzey Makedonya Futbol Kulübü Üsküp FK, yaptığı açıklama şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/uvey-annesi-tarafindan-20-yil-boyunca-bir-odaya-kilitlendigini-one-surdu-yangin-cikararak-kurtuldu-1094515905.html
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kuzey makedonya, yangın, yangın felaketi, gece kulübü, ulusal yas, milli yas
kuzey makedonya, yangın, yangın felaketi, gece kulübü, ulusal yas, milli yas
Kuzey Makedonya ulusal yas ilan edildi: Gece kulübünde yangında 51 kişi öldü
10:58 16.03.2025 (güncellendi: 13:08 16.03.2025)
Kuzey Makedonya'nın Koçani kasabasında bir gece kulübünde verilen konser sırasında çıkan yangında 51 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ulusal yas ilan edildi.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdi, ülkede milli yas ilan edildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.
Kuzey Makedonya Futbol Kulübü Üsküp FK, yaptığı açıklama şunları kaydetti:
"Koçani’de meydana gelen ve elliden fazla gencimizin vefat ettiği yangın felaketini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."