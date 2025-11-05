https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/trump-new-yorkta-biraz-egemenlik-kaybettik-ama-bununla-ilgilenecegiz-1100773355.html
Trump: New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz
Trump: New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Mamdani'nin New York'ta seçim zaferinin ardından ABD'nin 'biraz egemenlik kaybettiğini' söyledi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T22:08+0300
2025-11-05T22:08+0300
2025-11-05T22:50+0300
dünya
abd
donald trump
new york
zohran mamdani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Demokrat Zohran Mamdani'nin New York'ta seçim kazanmasının ardından biraz egemenlik kaybedildiğini söyledi.Trump, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:'Güney Afrika artık G'lerde bile olmamalı'Ayrıca Trump, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayarak, ülkenin artık bu tür uluslararası örgütlerin bir parçası olmaması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:Yaptığı açıklamada gümrük vergileri politikalarının 2025 bütçe açığını yüzde 50 oranında azaltacağını ve yüzlerce milyar dolar gelir sağlayacağını söyleyen Trump, şunları söyledi:'Üçümüz nükleer silahlardan arınma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz'Trump ABD'nin Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışıyor olabileceğini iddia etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/new-yorkun-ilk-musluman-belediye-baskani-zohran-mamdani--1100743779.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, new york, zohran mamdani
abd, donald trump, new york, zohran mamdani
Trump: New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz
22:08 05.11.2025 (güncellendi: 22:50 05.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Mamdani'nin New York'ta seçim zaferinin ardından ABD'nin 'biraz egemenlik kaybettiğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Demokrat Zohran Mamdani'nin New York'ta seçim kazanmasının ardından biraz egemenlik kaybedildiğini söyledi.
Trump, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Çok şey başardık. 5 Kasım 2024'te Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı. Egemenliğimizi yeniden tesis ettik. Dün gece New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz."
'Güney Afrika artık G'lerde bile olmamalı'
Ayrıca Trump, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayarak, ülkenin artık bu tür uluslararası örgütlerin bir parçası olmaması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
Güney Afrika'da bir G20 toplantısı var. Güney Afrika artık G'lerde bile olmamalı, çünkü orada yaşananlar kötü. Ülkemizi orada temsil etmeyeceğim. Ülkemiz orada olmamalı
Yaptığı açıklamada gümrük vergileri politikalarının 2025 bütçe açığını yüzde 50 oranında azaltacağını ve yüzlerce milyar dolar gelir sağlayacağını söyleyen Trump, şunları söyledi:
Gümrük vergilerim yüz milyarlarca dolar getiriyor ve bu yıl açığı yüzde 50'den fazla azaltmaya yardımcı oluyor. Bu rakamları gördünüz mü? yüzde 50 oranında düşüş yaşayacağız. Yüzde 25 ile yüzde 50 arasında, hatta yüzde 50'ye yakın. Bunu kim düşünebilirdi ki?
'Üçümüz nükleer silahlardan arınma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz'
Trump ABD'nin Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışıyor olabileceğini iddia etti:
Üçümüz (ABD, Rusya ve Çin) nükleer silahlardan arınma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz. Bakalım işe yarayacak mı