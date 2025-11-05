https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/trump-new-yorkta-biraz-egemenlik-kaybettik-ama-bununla-ilgilenecegiz-1100773355.html

Trump: New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz

Trump: New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Mamdani'nin New York'ta seçim zaferinin ardından ABD'nin 'biraz egemenlik kaybettiğini' söyledi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T22:08+0300

2025-11-05T22:08+0300

2025-11-05T22:50+0300

dünya

abd

donald trump

new york

zohran mamdani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Demokrat Zohran Mamdani'nin New York'ta seçim kazanmasının ardından biraz egemenlik kaybedildiğini söyledi.Trump, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:'Güney Afrika artık G'lerde bile olmamalı'Ayrıca Trump, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayarak, ülkenin artık bu tür uluslararası örgütlerin bir parçası olmaması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:Yaptığı açıklamada gümrük vergileri politikalarının 2025 bütçe açığını yüzde 50 oranında azaltacağını ve yüzlerce milyar dolar gelir sağlayacağını söyleyen Trump, şunları söyledi:'Üçümüz nükleer silahlardan arınma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz'Trump ABD'nin Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışıyor olabileceğini iddia etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/new-yorkun-ilk-musluman-belediye-baskani-zohran-mamdani--1100743779.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, new york, zohran mamdani