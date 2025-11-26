https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/son-dakika-haberler-hong-kongda-gokdelen-faciasi-en-az-4-olu-1101306728.html
Hong Kong’da yangın faciası: Can kayıpları ve mahsur kalanlar var
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki yüksek katlı bir konut kompleksinde çıkan ve sekiz gökdeleni saran büyük yangında en az dört kişi yaşamını yitirdi, içeride... 26.11.2025
Yangının, binaların dış cephesine kurulan bambu iskelelerin alev almasıyla hızla yayıldığı bildirildi.Yerel medya, alevlerin kısa sürede sekiz gökdelene birden sıçradığını ve içeride mahsur kalanların tahliye edilemediğini aktardı.Olay yerinden canlı yayınlanan görüntülerde, dış cephe boyunca yükselen yoğun alevler ve gökyüzüne doğru yayılan koyu siyah dumanlar görülüyor. Yangının öğleden sonra çıktığı ve kentin İtfaiye Hizmetleri Departmanı tarafından ikinci en yüksek seviye olan 4’üncü dereceye yükseltildiği bildirildi. Can kaybı sayısı artabilirPolis, etkilenen binalarda mahsur kalan insanlar olduğuna dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Tai Po, Hong Kong’un kuzey kesiminde, yer alıyor ve Çin anakarasına bağlı Shenzhen kentine yakın bir noktada bulunuyor.Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Departmanı, yangının yerel saatle öğleden sonra başladığını ve kısa sürede ikinci en yüksek acil durum seviyesine yükseltildiğini açıkladı.Yetkililer, iki bin konutlu komplekste, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.
12:56 26.11.2025 (güncellendi: 13:11 26.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki yüksek katlı bir konut kompleksinde çıkan ve sekiz gökdeleni saran büyük yangında en az dört kişi yaşamını yitirdi, içeride mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor.
Yangının, binaların dış cephesine kurulan bambu iskelelerin alev almasıyla hızla yayıldığı bildirildi.
Yerel medya, alevlerin kısa sürede sekiz gökdelene birden sıçradığını ve içeride mahsur kalanların tahliye edilemediğini aktardı.
Olay yerinden canlı yayınlanan görüntülerde, dış cephe boyunca yükselen yoğun alevler ve gökyüzüne doğru yayılan koyu siyah dumanlar görülüyor.
Yangının öğleden sonra çıktığı ve kentin İtfaiye Hizmetleri Departmanı tarafından ikinci en yüksek seviye olan 4’üncü dereceye yükseltildiği bildirildi.
Can kaybı sayısı artabilir
Polis, etkilenen binalarda mahsur kalan insanlar olduğuna dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.
Tai Po, Hong Kong’un kuzey kesiminde, yer alıyor ve Çin anakarasına bağlı Shenzhen kentine yakın bir noktada bulunuyor.
Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Departmanı, yangının yerel saatle öğleden sonra başladığını ve kısa sürede ikinci en yüksek acil durum seviyesine yükseltildiğini açıkladı.
Yetkililer, iki bin konutlu komplekste, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.