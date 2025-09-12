https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/charlie-kirk-suikasti-suphelisi-hakkinda-detaylar-ortaya-cikti-1099330325.html
Charlie Kirk suikasti şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı
Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk'e yönelik suikastın şüphelisinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu...
Utah’ta Charlie Kirk’ü öldürmekle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson hakkında detaylar ortaya çıktı.Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin siyasi olarak bağımsız göründüğünü ancak ailesinin Cumhuriyetçi olduğunu açıkladı. Olayın gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi’nde şüphelinin öğrenci olmadığı uzun süredir ailesiyle birlikte Washington County’de yaşadığı belirlendi.Oy kayıtlarına göre şüphelinin son iki genel seçimde oy kullanmadığı ancak son yıllarda 'daha siyasi' hale geldiği aile üyeleri tarafından doğrulandı. Robinson'un Kirk hakkında olumsuz görüşleri olduğu ifade edildi. Vali Cox, Robinson’un Discord mesajları aracılığıyla bir tüfeği belirli bir noktadan alması ve başka bir yerde bırakmasıyla ilgili talimatlar verdiğini söyledi. Şüphelinin tüfekte bulunan mermilerin üzerine ise 'Eğer bunu okuyorsan sen bir gaysin' gibi yazılar yazdığı açıklandı.
