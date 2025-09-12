Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/charlie-kirk-suikasti-suphelisi-hakkinda-detaylar-ortaya-cikti-1099330325.html
Charlie Kirk suikasti şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı
Charlie Kirk suikasti şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk’e yönelik suikastın şüphelisinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T20:27+0300
2025-09-12T20:27+0300
dünya
abd
charlie kirk
cinayet
faili meçhul cinayet
seri cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9900a679f56c0008f7b6ac06bf5244a0.jpg
Utah’ta Charlie Kirk’ü öldürmekle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson hakkında detaylar ortaya çıktı.Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin siyasi olarak bağımsız göründüğünü ancak ailesinin Cumhuriyetçi olduğunu açıkladı. Olayın gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi’nde şüphelinin öğrenci olmadığı uzun süredir ailesiyle birlikte Washington County’de yaşadığı belirlendi.Oy kayıtlarına göre şüphelinin son iki genel seçimde oy kullanmadığı ancak son yıllarda 'daha siyasi' hale geldiği aile üyeleri tarafından doğrulandı. Robinson'un Kirk hakkında olumsuz görüşleri olduğu ifade edildi. Vali Cox, Robinson’un Discord mesajları aracılığıyla bir tüfeği belirli bir noktadan alması ve başka bir yerde bırakmasıyla ilgili talimatlar verdiğini söyledi. Şüphelinin tüfekte bulunan mermilerin üzerine ise 'Eğer bunu okuyorsan sen bir gaysin' gibi yazılar yazdığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/son-dakika-trump-charlie-kirkun--1099322403.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_253:0:1453:900_1920x0_80_0_0_c5e572273eae055873693e6419e24568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, charlie kirk, cinayet, faili meçhul cinayet, seri cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, donald trump
abd, charlie kirk, cinayet, faili meçhul cinayet, seri cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, donald trump

Charlie Kirk suikasti şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı

20:27 12.09.2025
© Fotoğraf : Utah Department of Public SafetyCharlie Kirk cinayetiyle ilgili şüphelinin görüntüleri yayınlandı.
Charlie Kirk cinayetiyle ilgili şüphelinin görüntüleri yayınlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© Fotoğraf : Utah Department of Public Safety
Abone ol
Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk’e yönelik suikastın şüphelisinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı. Robinson'ın siyasi olarak bağımsız göründüğü, ancak ebeveynlerinin Cumhuriyetçi olduğu bildirildi.
Utah’ta Charlie Kirk’ü öldürmekle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson hakkında detaylar ortaya çıktı.
Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin siyasi olarak bağımsız göründüğünü ancak ailesinin Cumhuriyetçi olduğunu açıkladı. Olayın gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi’nde şüphelinin öğrenci olmadığı uzun süredir ailesiyle birlikte Washington County’de yaşadığı belirlendi.
Oy kayıtlarına göre şüphelinin son iki genel seçimde oy kullanmadığı ancak son yıllarda 'daha siyasi' hale geldiği aile üyeleri tarafından doğrulandı. Robinson'un Kirk hakkında olumsuz görüşleri olduğu ifade edildi.
Vali Cox, Robinson’un Discord mesajları aracılığıyla bir tüfeği belirli bir noktadan alması ve başka bir yerde bırakmasıyla ilgili talimatlar verdiğini söyledi. Şüphelinin tüfekte bulunan mermilerin üzerine ise 'Eğer bunu okuyorsan sen bir gaysin' gibi yazılar yazdığı açıklandı.
Charlie Kirk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
DÜNYA
Trump: Charlie Kirk'ü öldürdüğü düşünülen şüpheli gözaltında
15:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала