https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macronlar-brigitte-macronun-erkek-dogdugunu-one-suren-fenomeni-mahkemeye-verdi-1098107557.html

Macronlar, Brigitte Macron'un erkek doğduğunu öne süren fenomeni mahkemeye verdi

Macronlar, Brigitte Macron'un erkek doğduğunu öne süren fenomeni mahkemeye verdi

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, 'Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu' iddia eden fenomen Candace Owens'a iftira davası açtı. ABD'nin... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:44+0300

2025-07-24T10:44+0300

2025-07-24T10:44+0300

yaşam

brigitte macron

candace owens

abd

delaware

emmanuel macron

cinsiyet

cinsiyet tartışması

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ABD'li fenomen Candace Owens popüler podcast'inde ve sosyal medya kanallarında Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu' iddia etmiş ve Mart 2024'te, Macron'un "aslen bir erkek" olduğuna inandığını dile getirmişti. Macronlar konuyu ABD'de mahkemeye taşıdı. Sosyal medyada yıllardır dolaşan söylentilere göre Brigitte Macron'un aslen erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğduğu belirtiliyordu. Bu isim aslında Brigitte Macron'un erkek kardeşinin ismi.Macronlar, avukatları aracılığıyla yayımladıkları açıklamada, Owens'tan sözlerini geri çekmesini defalarca talep ettiklerini, ancak "konuyu bir hukuk zeminine taşımanın tek çözüm yolu olduğuna karar verdiklerini" belirtti.Açıklamada, "Owens'ın iftira kampanyası açıkça bizi ve ailelerimizi taciz etmek ve acı çektirmek, dikkat çekmek ve itibarımızı zedelemek için tasarlandı. Kendisine bu iddialarından vazgeçmesi için her türlü fırsatı verdik, ama o reddetti" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/macron-esinden-tokat-yedikten-sonra-konustu-sakalasiyorduk-1096536993.html

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brigitte macron, candace owens, abd, delaware, emmanuel macron, cinsiyet, cinsiyet tartışması