https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/new-yorkta-helikopter-dustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1095302524.html

New York'ta helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

New York'ta helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

New York'ta Hudson Nehri'ne düşen bir helikopterde bulunan altı kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönmüş... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T23:48+0300

2025-04-10T23:48+0300

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New York Manhattan açıklarında Hudson Nehri’ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yerel saatle 15.17’de helikopterin suya düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, helikopterin suya ters şekilde batmış halde olduğu görüldü. İtfaiye birimlerinin olay yerine sevk edilerek kurtarma operasyonlarına başladığı bildirildi. Görüntülerde, çok sayıda kurtarma botunun helikopterin çevresinde hareket ettiği görüldü. Kurtarma çalışmaları, Manhattan kıyısına yakın, Holland Tüneli’ne ait bir havalandırma kulesinin uzun bir bakım iskelesinin ucunda gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve acil durum ekipleri sevk edilirken bölgede iş insanları ve turistler için hizmet veren birçok heliport (helikopter iniş alanı) bulunduğu ifade edildi.

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new york, abd, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak kazası, özel uçak, helikopter, helikopter kazası