https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/new-yorkta-helikopter-dustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1095302524.html
New York'ta helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
New York'ta Hudson Nehri'ne düşen bir helikopterde bulunan altı kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönmüş... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T23:48+0300
2025-04-10T23:48+0300
2025-04-10T23:49+0300
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New York Manhattan açıklarında Hudson Nehri’ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yerel saatle 15.17’de helikopterin suya düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, helikopterin suya ters şekilde batmış halde olduğu görüldü. İtfaiye birimlerinin olay yerine sevk edilerek kurtarma operasyonlarına başladığı bildirildi. Görüntülerde, çok sayıda kurtarma botunun helikopterin çevresinde hareket ettiği görüldü. Kurtarma çalışmaları, Manhattan kıyısına yakın, Holland Tüneli’ne ait bir havalandırma kulesinin uzun bir bakım iskelesinin ucunda gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve acil durum ekipleri sevk edilirken bölgede iş insanları ve turistler için hizmet veren birçok heliport (helikopter iniş alanı) bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abdde-ucak-kazasi-ucakta-kongre-uyeleri-vardi-1095300838.html
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new york, abd, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak kazası, özel uçak, helikopter, helikopter kazası
new york, abd, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak kazası, özel uçak, helikopter, helikopter kazası
New York'ta helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
23:48 10.04.2025 (güncellendi: 23:49 10.04.2025)
New York'ta Hudson Nehri'ne düşen bir helikopterde bulunan altı kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönmüş helikopterden kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Olay, helikopter trafiğinin yoğun olduğu Manhattan'da son yıllardaki en ölümcül kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.
New York Manhattan açıklarında Hudson Nehri’ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.
New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yerel saatle 15.17’de helikopterin suya düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, helikopterin suya ters şekilde batmış halde olduğu görüldü. İtfaiye birimlerinin olay yerine sevk edilerek kurtarma operasyonlarına başladığı bildirildi. Görüntülerde, çok sayıda kurtarma botunun helikopterin çevresinde hareket ettiği görüldü.
Kurtarma çalışmaları, Manhattan kıyısına yakın, Holland Tüneli’ne ait bir havalandırma kulesinin uzun bir bakım iskelesinin ucunda gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve acil durum ekipleri sevk edilirken bölgede iş insanları ve turistler için hizmet veren birçok heliport (helikopter iniş alanı) bulunduğu ifade edildi.