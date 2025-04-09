https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/dominikte-gece-kulubunun-catisi-dustu-ulusal-yas-ilan-edildi-44-olu-146-yarali-1095236351.html

Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 44 ölü 146 yaralı

Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 44 ölü 146 yaralı

Sputnik Türkiye

Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Luis Abinader... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T01:35+0300

2025-04-09T01:35+0300

2025-04-09T01:35+0300

dünya

dominik cumhuriyeti

luis abinader

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Dominik'te bulunan bir gece kulübünün çatısı içerisi doluyken çöktü. Olayın ardından acil durum ekipleri, enkaz altında hala bazı kişilerin olabileceğini varsayarak arama çalışmalarına başladı.Dominik Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Juan Manuel Mendez, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ön değerlendirmelere göre 146 yaralı ve 44 hayatını kaybeden var" dedi. Bu trajedi sonrası, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader, başkent Santo Domingo'da yaşanan olay için üç günlük ulusal yas ilan edilmesini öngören bir kararname imzaladı.

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