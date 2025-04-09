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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/dominikte-gece-kulubunun-catisi-dustu-ulusal-yas-ilan-edildi-44-olu-146-yarali-1095236351.html
Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 44 ölü 146 yaralı
Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 44 ölü 146 yaralı
Sputnik Türkiye
Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Luis Abinader... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T01:35+0300
2025-04-09T01:35+0300
dünya
dominik cumhuriyeti
luis abinader
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Dominik'te bulunan bir gece kulübünün çatısı içerisi doluyken çöktü. Olayın ardından acil durum ekipleri, enkaz altında hala bazı kişilerin olabileceğini varsayarak arama çalışmalarına başladı.Dominik Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Juan Manuel Mendez, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ön değerlendirmelere göre 146 yaralı ve 44 hayatını kaybeden var" dedi. Bu trajedi sonrası, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader, başkent Santo Domingo'da yaşanan olay için üç günlük ulusal yas ilan edilmesini öngören bir kararname imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bilim-dunyasini-sarsan-kesif-titanik-10-cm-genisliginde-yariklardan-batti-1095235923.html
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dominik cumhuriyeti, luis abinader

Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 44 ölü 146 yaralı

01:35 09.04.2025
© AP Photo / Eddy VittiniRescue workers search for survivors at the Jet Set nightclub after its roof collapsed during a merengue concert in Santo Domingo, Dominican Republic, Tuesday, April 8, 2025.
Rescue workers search for survivors at the Jet Set nightclub after its roof collapsed during a merengue concert in Santo Domingo, Dominican Republic, Tuesday, April 8, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Eddy Vittini
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Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Luis Abinader, üç günlük ulusal yas ilan etti.
Dominik'te bulunan bir gece kulübünün çatısı içerisi doluyken çöktü. Olayın ardından acil durum ekipleri, enkaz altında hala bazı kişilerin olabileceğini varsayarak arama çalışmalarına başladı.
Dominik Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Juan Manuel Mendez, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ön değerlendirmelere göre 146 yaralı ve 44 hayatını kaybeden var" dedi.
Bu trajedi sonrası, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader, başkent Santo Domingo'da yaşanan olay için üç günlük ulusal yas ilan edilmesini öngören bir kararname imzaladı.
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