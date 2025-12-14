https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sydneydeki-dunyaca-unlu-bondi-plajinda-silahli-saldiri-1101783118.html

Avustralya'nın dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı: En az 9 ölü

Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında 50 ila 60 civarında silah sesi duyuldu. Resmi açıklamada ölü sayısının 9, yaralı sayısının 11 olduğu aktarıldı. Silahlı... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırı ile ilgilenen yeni Güney Galler (NSW) Polisi, olayın ‘gelişmekte olan’ bir durum olduğunu belirterek, şu aşamada yaralı olup olmadığına ilişkin net bilgi bulunmadığını açıkladı.Polis yetkilileri, resmi açıklamada ölü sayısının en az 9 olduğunu aktarırken çeşitli hastanelerde en az 11 yaralı olduğu da kaydediliyor. NSW, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bondi Plajı’nda iki kişi polis gözetiminde. Ancak operasyon sürüyor ve insanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarmaya devam ediyoruz. Lütfen tüm polis talimatlarına uyun ve polis hatlarını geçmeyin” ifadelerini kullandı.Öte yandan Sydney Morning Herald, polis yetkililerine dayandırdığı haberinde en az 50 ila 60 silah sesi duyulduğunu bildirdi.Panik halinde kaçtılarSosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ‘birden fazla silah sesi’ duyulurken insanların panik halinde kaçıştığı görülüyor. Bölgede yoğun polis varlığı bulunuyor.NSW Ambulans Servisi, olay yerine 25’ten fazla ekip sevk edildiğini; aralarında sağlık ekipleri, ambulanslar, helikopterler ve özel operasyon birimlerinin de yer aldığını bildirdi.Albenese: Dehşet vericiAvustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayı ‘dehşet verici’ olarak nitelendirerek, “Acil müdahale ekipleri sahada ve hayat kurtarmak için çalışıyor” dedi.Avustralya acil servisi en az sekiz yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yeni Güney Galler ambulans hizmetlerinden bir sözcü, “Şu anda sadece farklı hastanelerde en az sekiz yaralının tedaviye alındığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.Olay yerinden sosyal medyada yayılan görüntülerde silahlı bir adamın durdurulduğu görülüyor. Plajda Hanuka etkinliği vardıÖte yandan olayın olduğu sırada plajda Yahudilerin bayramlarından Hanuka'yı kutlamak için bir etkinlik olduğu bildirildi. ‘Çok kötü bir şey olduğunu anladık'Bir görgü tanığı, plaja bakan Icebergs restoranında yemek yerken yaşananları ABC News’e ‘dehşet vericiydi’ diye anlattı ve şöyle konuştu:

