https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-icisleri-bakanligi-meksika-korfezinin-yeni-adi-amerika-korfezi-1093036303.html
ABD İçişleri Bakanlığı: Meksika Körfezi'nin yeni adı Amerika Körfezi
ABD İçişleri Bakanlığı: Meksika Körfezi'nin yeni adı Amerika Körfezi
Sputnik Türkiye
ABD İçişleri Bakanlığı, yaptığı yeni açıklamayla Meksika Körfezi'nin adının 'değiştirileceğini' duyurarak 'Amerika Körfezi' olarak adlandıracaklarını duyurdu... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T04:31+0300
2025-01-25T04:31+0300
2025-01-25T04:31+0300
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ABD İçişleri Bakanlığı, yaptığı bir basın açıklamasında Meksika Körfezi ve Denali Dağı'nın sırasıyla Amerika Körfezi ve McKinley Dağı olarak resmi olarak yeniden adlandırıldığını duyurdu.Yayımlanan açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Meksika Körfezi artık resmi olarak Amerika Körfezi olarak bilinecek ve Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı bir kez daha McKinley Dağı olarak anılacaktır" ifadeleri yer aldı.Değişiklikler derhal yürürlüğe girecekken, ABD Coğrafi İsimler Kurulu, Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'nde resmi federal adlandırmayı güncellemek için çalıştığını açıkladı.McKinley Dağı, Alaska'da yer almakta olup Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olarak biliniyor. 1917 yılında suikaste uğrayan eski ABD Başkanı McKinley'yi anısına dağa McKinley ismi verilmişti. 2015 yılında ise dönemin Başkanı Barack Obama yönetimi, dağın adını Denali olarak değiştirmişti.Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın girişimine yanıt olarak, bu değişikliğin yalnızca ABD kıta sahanlığına uygulanacağını ve Körfez’in dünya genelinde hala Meksika Körfezi olarak anılmaya devam edeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-ikinci-baskanlik-doneminin-ilk-yurt-ici-ziyaretinde-afet-bolgelerine-gidiyor-1093031049.html
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abd, barack obama, meksika körfezi, abd, amerika, içişleri bakanlığı, donald trump
abd, barack obama, meksika körfezi, abd, amerika, içişleri bakanlığı, donald trump
ABD İçişleri Bakanlığı: Meksika Körfezi'nin yeni adı Amerika Körfezi
ABD İçişleri Bakanlığı, yaptığı yeni açıklamayla Meksika Körfezi'nin adının 'değiştirileceğini' duyurarak 'Amerika Körfezi' olarak adlandıracaklarını duyurdu. Ayrıca, Alaska'da bulunan Denali dağının adını da yeniden 'McKinley Dağı' olarak adlandıracaklarını bildirdi.
ABD İçişleri Bakanlığı, yaptığı bir basın açıklamasında Meksika Körfezi ve Denali Dağı'nın sırasıyla Amerika Körfezi ve McKinley Dağı olarak resmi olarak yeniden adlandırıldığını duyurdu.
Yayımlanan açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Meksika Körfezi artık resmi olarak Amerika Körfezi olarak bilinecek ve Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı bir kez daha McKinley Dağı olarak anılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Değişiklikler derhal yürürlüğe girecekken, ABD Coğrafi İsimler Kurulu, Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'nde resmi federal adlandırmayı güncellemek için çalıştığını açıkladı.
McKinley Dağı, Alaska'da yer almakta olup Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olarak biliniyor. 1917 yılında suikaste uğrayan eski ABD Başkanı McKinley'yi anısına dağa McKinley ismi verilmişti. 2015 yılında ise dönemin Başkanı Barack Obama yönetimi, dağın adını Denali olarak değiştirmişti.
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın girişimine yanıt olarak, bu değişikliğin yalnızca ABD kıta sahanlığına uygulanacağını ve Körfez’in dünya genelinde hala Meksika Körfezi olarak anılmaya devam edeceğini ifade etti.