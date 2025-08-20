https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israilin-irana-attigi-bomba-iki-ay-sonra-patladi-1-olu-9-yarali-1098704316.html
İsrail'in İran'a attığı bomba iki ay sonra patladı: 1 ölü, 9 yaralı
Sputnik Türkiye
İran’ın batısında İsrail'le yaşanan savaşta geriye kalan mühimmatın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dokuz kişinin ise yaralandığı açıklandı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677318_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f225df22b800748caac08df2f85bda2d.jpg
İran resmi haber ajansı IRNA, 'Siyonist rejime ait patlamamış mühimmat'ın İran’ın batısındaki Loristan eyaletinde, Beyranshahr kenti yakınlarında infilak ettiğini duyurdu.Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı belirtildi. Haziran ayında 12 gün süren çatışmalarda İsrail, İran’ın nükleer ve askerî tesislerini ve yerleşim bölgelerini bombalamış, İran ise onlarca İsraillinin ölümüne yol açan füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.
ortadoğu, abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), bombalı saldırı, saldırı
İran resmi haber ajansı IRNA, 'Siyonist rejime ait patlamamış mühimmat'ın İran’ın batısındaki Loristan eyaletinde, Beyranshahr kenti yakınlarında infilak ettiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı belirtildi.
Haziran ayında 12 gün süren çatışmalarda İsrail, İran’ın nükleer ve askerî tesislerini ve yerleşim bölgelerini bombalamış, İran ise onlarca İsraillinin ölümüne yol açan füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.