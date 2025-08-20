https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israilin-irana-attigi-bomba-iki-ay-sonra-patladi-1-olu-9-yarali-1098704316.html

İsrail'in İran'a attığı bomba iki ay sonra patladı: 1 ölü, 9 yaralı

İsrail'in İran'a attığı bomba iki ay sonra patladı: 1 ölü, 9 yaralı

Sputnik Türkiye

İran’ın batısında İsrail'le yaşanan savaşta geriye kalan mühimmatın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dokuz kişinin ise yaralandığı açıklandı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T00:20+0300

2025-08-20T00:20+0300

2025-08-20T00:20+0300

dünya

ortadoğu

abd

i̇ran

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

bombalı saldırı

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677318_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f225df22b800748caac08df2f85bda2d.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA, 'Siyonist rejime ait patlamamış mühimmat'ın İran’ın batısındaki Loristan eyaletinde, Beyranshahr kenti yakınlarında infilak ettiğini duyurdu.Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı belirtildi. Haziran ayında 12 gün süren çatışmalarda İsrail, İran’ın nükleer ve askerî tesislerini ve yerleşim bölgelerini bombalamış, İran ise onlarca İsraillinin ölümüne yol açan füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/iran-basini-cumhurbaskani-pezeskiyan-israil-saldirisinda-yaralandi-1097852884.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), bombalı saldırı, saldırı