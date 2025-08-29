https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/tayland-basbakani-gorevden-alindi-1098915754.html
Tayland Başbakanı görevden alındı
Tayland Başbakanı görevden alındı
29.08.2025
Tayland mahkemesi, Kamboçya’nın eski lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesi nedeniyle 'ciddi bir etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle', Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı bugün görevden aldı. Başbakan Paetongtarn Shinawatra, daha önce aynı gerekçeyle görevden uzaklaştırılmıştı. Tayland yerel basına yansıyan haberlere göre, sızdırılan ve 15 Haziran’da sızdırılan telefon konuşmasında Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ile sınır gerginliklerinin tırmandığı sırada eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen’e “amca” diye hitap ettiği ve kendi ordusunun sınır çatışmalarındaki eylemlerini eleştirdiği duyuldu. Bu çatışmalarda bir Kamboçya askeri hayatını kaybetmişti.En genç başbakan olmuştuTayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, 2024'te yeni başbakan olarak ilan edilmişti.Tayland Parlamentosu tarafından yapılan oylama ile ülkenin 31. Başbakanı seçilen Paetongtarn, böylelikle ülke tarihindeki en genç başbakan olmuştu.
