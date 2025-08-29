Tayland Başbakanı görevden alındı

Türkiye
Tayland mahkemesi, Kamboçya’nın eski lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesi nedeniyle 'ciddi bir etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle', Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı bugün görevden aldı. Başbakan Paetongtarn Shinawatra, daha önce aynı gerekçeyle görevden uzaklaştırılmıştı. Tayland yerel basına yansıyan haberlere göre, sızdırılan ve 15 Haziran’da sızdırılan telefon konuşmasında Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ile sınır gerginliklerinin tırmandığı sırada eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen’e “amca” diye hitap ettiği ve kendi ordusunun sınır çatışmalarındaki eylemlerini eleştirdiği duyuldu. Bu çatışmalarda bir Kamboçya askeri hayatını kaybetmişti.En genç başbakan olmuştuTayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, 2024'te yeni başbakan olarak ilan edilmişti.Tayland Parlamentosu tarafından yapılan oylama ile ülkenin 31. Başbakanı seçilen Paetongtarn, böylelikle ülke tarihindeki en genç başbakan olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/taylandin-yeni-basbakan-oldu-paetongtarn-thavisin-oldu-babasi-ve-halasi-da-basbakandi-1086910775.html
tayland
kamboçya
12:28 29.08.2025
© AP Photo / Sakchai LalitPaetongtarn Shinawatra
Paetongtarn Shinawatra - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra’yı, Kamboçyalı liderle yapılan telefon görüşmesinin basına yansıması sonrasında görevden alındı. Paetongtarn Shinawatra, daha önce görevden uzaklaştırılmıştı.
Tayland mahkemesi, Kamboçya’nın eski lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesi nedeniyle 'ciddi bir etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle', Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı bugün görevden aldı. Başbakan Paetongtarn Shinawatra, daha önce aynı gerekçeyle görevden uzaklaştırılmıştı.
Tayland yerel basına yansıyan haberlere göre, sızdırılan ve 15 Haziran’da sızdırılan telefon konuşmasında Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ile sınır gerginliklerinin tırmandığı sırada eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen’e “amca” diye hitap ettiği ve kendi ordusunun sınır çatışmalarındaki eylemlerini eleştirdiği duyuldu. Bu çatışmalarda bir Kamboçya askeri hayatını kaybetmişti.

En genç başbakan olmuştu

Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, 2024'te yeni başbakan olarak ilan edilmişti.
Tayland Parlamentosu tarafından yapılan oylama ile ülkenin 31. Başbakanı seçilen Paetongtarn, böylelikle ülke tarihindeki en genç başbakan olmuştu.
Tayland eski Başbakanı Thavisin'in kızı yeni başbakan Paetongtarn Thavisin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
DÜNYA
Tayland'ın yeni başbakanı Paetongtarn Thavisin oldu: Babası ve halası da başbakandı
16 Ağustos 2024, 08:42
