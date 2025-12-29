Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-ebu-ubeydenin-yuzunu-ilk-kez-paylasti-1102346730.html
Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı
Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı
Sputnik Türkiye
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini daha önce resmen duyurmuştu... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T20:43+0300
2025-12-29T20:43+0300
dünya
hamas
ebu ubeyde el-annabi
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102346558_3:0:673:377_1920x0_80_0_0_02e66113be7e84bdb4b788ff44caa502.jpg
Hamas, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı.Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu ifade edilen eski sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.Ebu Ubeyde kimdir?1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda doğan Ebu Ubeyde, UNRWA okullarında eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi’nde Kur’an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yaptı.2000 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla Hamas ve İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarına katıldı. İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren 'Öfke Günleri' operasyonu sırasında kameralar karşısına çıkarak İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu tarihten sonra Kassam Tugayları’nın medya yüzü haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-sozcusu-ebu-ubeyde-hayatini-kaybetti-1102339313.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102346558_87:0:590:377_1920x0_80_0_0_0c450fcdfbae48e8633a58e17e6d1b06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamas, ebu ubeyde el-annabi, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
hamas, ebu ubeyde el-annabi, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)

Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı

20:43 29.12.2025
© Fotoğraf : HamasEbu Ubeyde
Ebu Ubeyde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Fotoğraf : Hamas
Abone ol
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini daha önce resmen duyurmuştu. Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu belirtilen Ebu Ubeyde’nin yüzü de paylaşıldı.
Hamas, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı.
Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu ifade edilen eski sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.

Ebu Ubeyde kimdir?

1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda doğan Ebu Ubeyde, UNRWA okullarında eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi’nde Kur’an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yaptı.
2000 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla Hamas ve İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarına katıldı. İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren 'Öfke Günleri' operasyonu sırasında kameralar karşısına çıkarak İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu tarihten sonra Kassam Tugayları’nın medya yüzü haline geldi.
Ebu Ubeyde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar hayatını kaybetti
17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала