https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-ebu-ubeydenin-yuzunu-ilk-kez-paylasti-1102346730.html
Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı
Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı
Sputnik Türkiye
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini daha önce resmen duyurmuştu... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T20:43+0300
2025-12-29T20:43+0300
2025-12-29T20:43+0300
dünya
hamas
ebu ubeyde el-annabi
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102346558_3:0:673:377_1920x0_80_0_0_02e66113be7e84bdb4b788ff44caa502.jpg
Hamas, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı.Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu ifade edilen eski sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.Ebu Ubeyde kimdir?1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda doğan Ebu Ubeyde, UNRWA okullarında eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi’nde Kur’an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yaptı.2000 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla Hamas ve İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarına katıldı. İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren 'Öfke Günleri' operasyonu sırasında kameralar karşısına çıkarak İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu tarihten sonra Kassam Tugayları’nın medya yüzü haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-sozcusu-ebu-ubeyde-hayatini-kaybetti-1102339313.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102346558_87:0:590:377_1920x0_80_0_0_0c450fcdfbae48e8633a58e17e6d1b06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hamas, ebu ubeyde el-annabi, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
hamas, ebu ubeyde el-annabi, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
Hamas, Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini daha önce resmen duyurmuştu. Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu belirtilen Ebu Ubeyde’nin yüzü de paylaşıldı.
Hamas, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı.
Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu ifade edilen eski sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.
1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda doğan Ebu Ubeyde, UNRWA okullarında eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi’nde Kur’an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yaptı.
2000 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla Hamas ve İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarına katıldı. İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren 'Öfke Günleri' operasyonu sırasında kameralar karşısına çıkarak İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu tarihten sonra Kassam Tugayları’nın medya yüzü haline geldi.