Moldova'daki parlamento seçimlerde 240'tan fazla olay kaydedildi

Sivil toplum kuruluşu Promo-Lex gözlemcileri, Moldova'daki parlamento seçimleri sırasında 247 olayın kayıt altına alındığını bildirdi. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Promo-Lex insan hakları sivil toplum kuruluşu, Moldova’da devam eden parlamento seçimlerine ilişkin gözlem raporunda seçimler sırasında şimdiye kadar yaşanan 247 olayın kayıt altına alındığını belirtti.Örgütün sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ekip 344 olay statülü vakayı inceledi, bunların 247’si bu bültende 247 doğrulanmış olay olarak gösterildi” ifadelerine yer verildi.En ciddi ihlaller arasında oy kullanma gizliliğinin ihlali (85 olay), seçmenlerin organize bir şekilde sandığa nakledilmesi (7 olay) ve ilk kez, seçimlerdeki rakiplerden birinin temsilcisi tarafından yurtdışındaki sandıklarda oy kullanma sürecinin videoya alınmaya çalışılması (10 olay) yer aldı.Moldova’daki parlamento seçimlerini izleyen gözlemci kuruluşlardan biri olan Promo-Lex misyonu çerçevesinde 42 uzun dönemli ve 900 kısa dönemli gözlemci çalışıyor.Çok sayıda ihlal kaydedildiBu arada Moldova’da devam eden parlamento seçimleri sırasında çok sayıda ihlal meydana geldiği, söz konusu ihlallerin çeşitli ülkelerde kayıt altına alındığı öğrenildi.Sputnik Moldova'nın bildirdiği üzere Avusturya'da (Klagenfurt am Wörthersee), 38/3 numaralı sandıkta seçmenlerin sandığa götürülmesi sağlandı.Romanya'nın Targu Mureş kentinde gözlemcilerin sandığa gitmesi engellendi; Fransa ve İspanya'da gözlemcilere akreditasyon verilmedi, Almanya'da ise bir temsilci sabahtan beri sandığa ulaşamadı.Realnıy Kişinev Telegram kanalına göre, Avrupa'da sandıklar, açılmasından sadece birkaç saat sonra dolup taştı, önceden doldurulmuş olabileceğinden şüphe ediliyor.Beltsı 24 Telegram kanalına göre, Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), yurtdışındaki sandıklara parlamento seçim sonuçlarına ilişkin talimatlar gönderdi. Örneğin, İtalya'da bir sandıkta, yüzde 79 katılıma rağmen oyların yüzde 87'sinin PAS'a verilmiş olması gerekiyor. Habere göre ayrıca kimliği belirsiz kişiler, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'ne oy başına 50 euro, ayrıca getirilen her seçmen için 20 euro ödül teklif ediyor.Batı yanlısı iktidarın bulunduğu Moldova'da halk, 4 yıl aradan sonra yeni parlamentoyu oluşturmak üzere oylamaya katılıyor. Sandıkların 21.00'de kapanacağı seçimde 101 koltuk için 15 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.

