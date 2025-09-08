https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/japonya-savunma-bakani-10-yil-sonra-ilk-kez-guney-korede-1099191168.html

Japonya Savunma Bakanı 10 yıl sonra ilk kez Güney Kore’de

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Güney Kore’ye on yıl aradan sonraki ilk ziyareti kapsamında pazartesi günü Seul’deki mevkidaşıyla bir araya geldi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Nakatani ve Güney Koreli mevkidaşı Ahn, düzenli ziyaretler, yapay zeka, uzay, insansız sistemler gibi ileri teknoloji alanlarında işbirliği için anlaştı.Nakatani ve Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, yayımladıkları ortak bildiride "iletişimi güçlendirmek ve personel değişimini artırmak için anlaşmaya vardıklarını” ve bundan sonra rutin olarak karşılıklı ziyaretlerin yapılacağını açıkladı.‘Büyük bir değişimi simgeliyor’Japonya basınına göre “bu gelişme, görünüşte küçük bir adım olsa da, iki tarafın savunma makamları için büyük bir değişimi” simgeliyor.Teknoloji ve güvenlik işbirliği Taraflar, “yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi ileri bilim ve teknoloji alanlarında geleceğe dönük ve karşılıklı fayda sağlayacak işbirliği imkanlarını araştırmaya karar verdiklerini” belirtti. Bu adım, iki ülkenin yeni nesil teknolojiler geliştirme hedeflerine katkı sunacak.Ortak açıklamada Nakatani ve Ahn, “Rusya ile Kuzey Kore arasındaki derinleşen askeri iş birliğine birlikte karşı koyma ihtiyacını vurguladıklarını” ve “Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik kararlı taahhütlerini yinelediklerini” söyledi.İki bakan ayrıca, “hızla değişen güvenlik ortamı içinde” ikili güvenlik iş birliğini ve ABD ile üçlü ilişkileri “istikrarlı şekilde ilerletmeyi” sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.İlişkiler neden bozulmuştu?İki ülke arasındaki ilişkiler, 2018’de bir Güney Kore savaş gemisinin Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait devriye uçağına atış kontrol radarı yönelttiği iddiasıyla şekilde bozulmuştu.Seul bu iddiayı reddetmiş, ancak iki taraf arasındaki güven büyük ölçüde sarsılmıştı.

