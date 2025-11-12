https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/camiye-bombali-saldiri-endonezyada-bombali-saldirida-90dan-fazla-kisi-yaralandi-1100932147.html
Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı
Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Endonezya’da bir lise öğrencisinin evde hazırladığı bombalar okul camiinde infilak etti. 96 kişi yaralandı, çoğu işitme kaybı yaşadı. Şüphelinin saldırıyı... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T15:22+0300
2025-11-12T15:22+0300
2025-11-12T15:22+0300
dünya
endonezya
cami
lise
bomba
bombalı saldırı
irkçı
polis
soruşturma
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101338/99/1013389948_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_200867da50b0c2329180991cbdcaf2f7.jpg
Jakarta’da bir lisenin camiinde cuma günü meydana gelen patlamalarda 96 kişinin yaralandığı, saldırının 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Patlamada yaralanan öğrencinin iki ameliyat geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Polis yetkilileri, saldırının planlı olduğunu ancak şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantılı olmadığını duyurdu.Bombaları evde tek başına hazırlamış Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli, bombaları evde kendi başına yaptı. Patlayıcıların 6 voltluk piller, plastik bidonlar, uzaktan kumandalar ve çiviler gibi basit malzemelerle hazırlandığı aktarıldı. Polis, “Patlamamış diğer bombalar etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Bombaların internetten öğrenilen talimatlarla yapıldığı ifade edildi.Aşırılık içeriklerinden etkilenmiş Jakarta Polisi Genel Suç Soruşturma Direktörü Iman Imanuddin, şüphelinin “içine kapanık, yalnız ve şiddet içeriklerine takıntılı biri” olduğunu söyledi. Imanuddin şüpheliyle ilgili “Kendini yalnız hissetmiş ve derdini aktaracak bir alan bulamamış” ifadelerini kullandı. Şüpheliye ait oyuncak bir makineli tüfek üzerinde ise beyaz ırk üstünlüğünü çağrıştıran ifadeler ve saldırılarla bağlantılı aşırılık yanlısı isimlerin yazılı olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/almanyada-irkci-saldiri-50-araca-insan-kaniyla-gamali-hac-cizildi-1100793733.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101338/99/1013389948_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e5a1861c13e5305d8a4b0117d4bc9908.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, cami, lise, bomba, bombalı saldırı, irkçı, polis, soruşturma, yılsonu2025
endonezya, cami, lise, bomba, bombalı saldırı, irkçı, polis, soruşturma, yılsonu2025
Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı
Endonezya’da bir lise öğrencisinin evde hazırladığı bombalar okul camiinde infilak etti. 96 kişi yaralandı, çoğu işitme kaybı yaşadı. Şüphelinin saldırıyı yalnız planladığı ve aşırılık yanlısı içeriklerden etkilendiği aktarıldı.
Jakarta’da bir lisenin camiinde cuma günü meydana gelen patlamalarda 96 kişinin yaralandığı, saldırının 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Patlamada yaralanan öğrencinin iki ameliyat geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Polis yetkilileri, saldırının planlı olduğunu ancak şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantılı olmadığını duyurdu.
Bombaları evde tek başına hazırlamış
Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli, bombaları evde kendi başına yaptı. Patlayıcıların 6 voltluk piller, plastik bidonlar, uzaktan kumandalar ve çiviler gibi basit malzemelerle hazırlandığı aktarıldı. Polis, “Patlamamış diğer bombalar etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Bombaların internetten öğrenilen talimatlarla yapıldığı ifade edildi.
Aşırılık içeriklerinden etkilenmiş
Jakarta Polisi Genel Suç Soruşturma Direktörü Iman Imanuddin, şüphelinin “içine kapanık, yalnız ve şiddet içeriklerine takıntılı biri” olduğunu söyledi. Imanuddin şüpheliyle ilgili “Kendini yalnız hissetmiş ve derdini aktaracak bir alan bulamamış” ifadelerini kullandı. Şüpheliye ait oyuncak bir makineli tüfek üzerinde ise beyaz ırk üstünlüğünü çağrıştıran ifadeler ve saldırılarla bağlantılı aşırılık yanlısı isimlerin yazılı olduğu belirtildi.