Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/camiye-bombali-saldiri-endonezyada-bombali-saldirida-90dan-fazla-kisi-yaralandi-1100932147.html
Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı
Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Endonezya’da bir lise öğrencisinin evde hazırladığı bombalar okul camiinde infilak etti. 96 kişi yaralandı, çoğu işitme kaybı yaşadı. Şüphelinin saldırıyı... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T15:22+0300
2025-11-12T15:22+0300
dünya
endonezya
cami
lise
bomba
bombalı saldırı
irkçı
polis
soruşturma
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101338/99/1013389948_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_200867da50b0c2329180991cbdcaf2f7.jpg
Jakarta’da bir lisenin camiinde cuma günü meydana gelen patlamalarda 96 kişinin yaralandığı, saldırının 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Patlamada yaralanan öğrencinin iki ameliyat geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Polis yetkilileri, saldırının planlı olduğunu ancak şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantılı olmadığını duyurdu.Bombaları evde tek başına hazırlamış Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli, bombaları evde kendi başına yaptı. Patlayıcıların 6 voltluk piller, plastik bidonlar, uzaktan kumandalar ve çiviler gibi basit malzemelerle hazırlandığı aktarıldı. Polis, “Patlamamış diğer bombalar etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Bombaların internetten öğrenilen talimatlarla yapıldığı ifade edildi.Aşırılık içeriklerinden etkilenmiş Jakarta Polisi Genel Suç Soruşturma Direktörü Iman Imanuddin, şüphelinin “içine kapanık, yalnız ve şiddet içeriklerine takıntılı biri” olduğunu söyledi. Imanuddin şüpheliyle ilgili “Kendini yalnız hissetmiş ve derdini aktaracak bir alan bulamamış” ifadelerini kullandı. Şüpheliye ait oyuncak bir makineli tüfek üzerinde ise beyaz ırk üstünlüğünü çağrıştıran ifadeler ve saldırılarla bağlantılı aşırılık yanlısı isimlerin yazılı olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/almanyada-irkci-saldiri-50-araca-insan-kaniyla-gamali-hac-cizildi-1100793733.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101338/99/1013389948_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e5a1861c13e5305d8a4b0117d4bc9908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
endonezya, cami, lise, bomba, bombalı saldırı, irkçı, polis, soruşturma, yılsonu2025
endonezya, cami, lise, bomba, bombalı saldırı, irkçı, polis, soruşturma, yılsonu2025

Camiye bombalı saldırı: Endonezya'da bombalı saldırıda 90'dan fazla kişi yaralandı

15:22 12.11.2025
© AABomba imha ekibi
Bomba imha ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA
Abone ol
Endonezya’da bir lise öğrencisinin evde hazırladığı bombalar okul camiinde infilak etti. 96 kişi yaralandı, çoğu işitme kaybı yaşadı. Şüphelinin saldırıyı yalnız planladığı ve aşırılık yanlısı içeriklerden etkilendiği aktarıldı.
Jakarta’da bir lisenin camiinde cuma günü meydana gelen patlamalarda 96 kişinin yaralandığı, saldırının 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Patlamada yaralanan öğrencinin iki ameliyat geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Polis yetkilileri, saldırının planlı olduğunu ancak şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantılı olmadığını duyurdu.

Bombaları evde tek başına hazırlamış

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli, bombaları evde kendi başına yaptı. Patlayıcıların 6 voltluk piller, plastik bidonlar, uzaktan kumandalar ve çiviler gibi basit malzemelerle hazırlandığı aktarıldı. Polis, “Patlamamış diğer bombalar etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Bombaların internetten öğrenilen talimatlarla yapıldığı ifade edildi.

Aşırılık içeriklerinden etkilenmiş

Jakarta Polisi Genel Suç Soruşturma Direktörü Iman Imanuddin, şüphelinin “içine kapanık, yalnız ve şiddet içeriklerine takıntılı biri” olduğunu söyledi. Imanuddin şüpheliyle ilgili “Kendini yalnız hissetmiş ve derdini aktaracak bir alan bulamamış” ifadelerini kullandı. Şüpheliye ait oyuncak bir makineli tüfek üzerinde ise beyaz ırk üstünlüğünü çağrıştıran ifadeler ve saldırılarla bağlantılı aşırılık yanlısı isimlerin yazılı olduğu belirtildi.
Almanya'da arabalara gamalı haç çizildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
DÜNYA
Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
6 Kasım, 15:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала