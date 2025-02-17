https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/brezilyanin-sao-paulo-kentinde-ucak-dustu-1093717715.html
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştü
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştü
Sputnik Türkiye
Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, başkent Sao Paulo’ya yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Quadra... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T07:39+0300
2025-02-17T07:39+0300
2025-02-17T07:39+0300
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Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, yerel yetkililer uçağın düştüğü bölgeye hemen müdahale edildiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza sonrası arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Yetkililerden açıklama: Soruşturma başlatıldıYetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılacağını belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı. Brezilya Sivil Havacılık Ajansı ve yerel otoriteler, uçağın düşüş sebebini belirlemek için teknik bir soruşturma başlattı.Sao Paulo'da son bir yılda kaç uçak kazası yaşandı?Sao Paulo eyaletinde son dönemde meydana gelen uçak kazaları dikkat çekiyor.Bölgede artan hava kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iranda-54-buyuklugunde-deprem-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1093717551.html
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştü
Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, başkent Sao Paulo’ya yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Quadra bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, yerel yetkililer uçağın düştüğü bölgeye hemen müdahale edildiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza sonrası arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yetkililerden açıklama: Soruşturma başlatıldı
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılacağını belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı. Brezilya Sivil Havacılık Ajansı ve yerel otoriteler, uçağın düşüş sebebini belirlemek için teknik bir soruşturma başlattı.
Sao Paulo'da son bir yılda kaç uçak kazası yaşandı?
Sao Paulo eyaletinde son dönemde meydana gelen uçak kazaları dikkat çekiyor.
9 Ocak ve 7 Şubat 2024’te yaşanan kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. 9 Ağustos 2024’te ise bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.
Bölgede artan hava kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.