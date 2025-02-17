https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/brezilyanin-sao-paulo-kentinde-ucak-dustu-1093717715.html

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştü

Sputnik Türkiye

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, başkent Sao Paulo’ya yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Quadra... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T07:39+0300

2025-02-17T07:39+0300

2025-02-17T07:39+0300

dünya

sao paulo

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

uçak kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071243805_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f9f3f604f57a0bb7723d12cc148f4e7c.jpg

Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, yerel yetkililer uçağın düştüğü bölgeye hemen müdahale edildiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza sonrası arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Yetkililerden açıklama: Soruşturma başlatıldıYetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılacağını belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı. Brezilya Sivil Havacılık Ajansı ve yerel otoriteler, uçağın düşüş sebebini belirlemek için teknik bir soruşturma başlattı.Sao Paulo'da son bir yılda kaç uçak kazası yaşandı?Sao Paulo eyaletinde son dönemde meydana gelen uçak kazaları dikkat çekiyor.Bölgede artan hava kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iranda-54-buyuklugunde-deprem-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1093717551.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya uçak kazası, sao paulo uçak kazası, brezilya'da uçak düştü, sao paulo'da uçak kazası, quadra uçak kazası, brezilya küçük uçak kazası, brezilya uçak kazası son dakika, brezilya uçak kazası 2025, sao paulo uçak kazası 2025, brezilya'da düşen uçak, uçak kazası brezilya, brezilya havacılık kazaları, brezilya uçak kazası kaç kişi öldü, brezilya uçak kazası nedeni