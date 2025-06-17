https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html
Almanya Başbakanı Merz: İsrail, İran’a karşı hepimiz için ‘pis işi’ yapıyor
Almanya Başbakanı Merz: İsrail, İran’a karşı hepimiz için ‘pis işi’ yapıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 zirvesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'pis iş' olarak tanımlayarak destekledi. Merz, İran rejiminin... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T20:09+0300
2025-06-17T20:09+0300
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silahlı saldırı
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada’daki G7 zirvesi sırasında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek verdi.Alman basınına konuşan Merz, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizler de bu rejimin mağduruyuz. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” dedi. Tahran’daki liderliğin son günlerde İsrail’in saldırılarıyla zayıfladığını belirten Almanya Başbakanı “Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönmeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz kılıyor. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin diplomatik destek teklifinin, saldırılardan önce olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Merz, “Yeni bir durum oluşursa, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, geçen Perşembe’ye kadar olduğu gibi yeniden diplomatik yardım sağlamaya hazırdır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/bakan-bayraktar-acikladi-iran-israil-savasinin-turkiyeye-maliyeti-belli-oldu-1097081934.html
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i̇ran, i̇srail, friedrich merz, almanya, savaş, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
i̇ran, i̇srail, friedrich merz, almanya, savaş, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
Almanya Başbakanı Merz: İsrail, İran’a karşı hepimiz için ‘pis işi’ yapıyor
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 zirvesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'pis iş' olarak tanımlayarak destekledi. Merz, İran rejiminin zayıfladığını ve geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinin diplomatik destek teklifinin devam ettiği vurgulandı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada’daki G7 zirvesi sırasında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek verdi.
Alman basınına konuşan Merz, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizler de bu rejimin mağduruyuz. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” dedi. Tahran’daki liderliğin son günlerde İsrail’in saldırılarıyla zayıfladığını belirten Almanya Başbakanı “Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönmeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz kılıyor. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin diplomatik destek teklifinin, saldırılardan önce olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Merz, “Yeni bir durum oluşursa, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, geçen Perşembe’ye kadar olduğu gibi yeniden diplomatik yardım sağlamaya hazırdır” dedi.