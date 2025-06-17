https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html

Almanya Başbakanı Merz: İsrail, İran’a karşı hepimiz için ‘pis işi’ yapıyor

Almanya Başbakanı Merz: İsrail, İran’a karşı hepimiz için ‘pis işi’ yapıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 zirvesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'pis iş' olarak tanımlayarak destekledi. Merz, İran rejiminin... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T20:09+0300

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada’daki G7 zirvesi sırasında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek verdi.Alman basınına konuşan Merz, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizler de bu rejimin mağduruyuz. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” dedi. Tahran’daki liderliğin son günlerde İsrail’in saldırılarıyla zayıfladığını belirten Almanya Başbakanı “Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönmeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz kılıyor. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin diplomatik destek teklifinin, saldırılardan önce olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Merz, “Yeni bir durum oluşursa, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, geçen Perşembe’ye kadar olduğu gibi yeniden diplomatik yardım sağlamaya hazırdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/bakan-bayraktar-acikladi-iran-israil-savasinin-turkiyeye-maliyeti-belli-oldu-1097081934.html

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i̇ran, i̇srail, friedrich merz, almanya, savaş, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi