https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/papa-francisin-vasiyetinin-turkiye-oldugu-ortaya-cikti-tarihi-cagriyla-izniki-neden-isaret-etti-1096151813.html

Papa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktı: Tarihi çağrıyla İznik’i neden işaret etti?

Papa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktı: Tarihi çağrıyla İznik’i neden işaret etti?

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, halefinin mutlaka Türkiye'deki İznik ilçesini ziyaret... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T15:16+0300

2025-05-12T15:16+0300

2025-05-12T15:16+0300

papa francis

yeni papa

robert prevost

i̇znik

vatikan

roma

dünya

türkiye

vasiyet

vasiyetname

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081558016_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_b100c6b02382e96ee3b52777085fc404.jpg

Katolik dünyasının geçen ay kaybettiği ruhani lideri Papa Francis, ardında dikkat çekici bir vasiyet bıraktı. Mynet'in aktardığına göre Papa Francis, halefine "Ben hayatta olmazsam, halefim mutlaka İznik'e gitsin" şeklinde bir talimat verdi. Bu vasiyet, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik'e olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.Yeni Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti gündemdePapa Francis'in vefatının ardından, 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, Papa 14. Leo unvanıyla yeni Papa olarak seçildi. Yeni Papa'nın, selefinin vasiyetine uygun olarak İznik'i ziyaret etmeyi planladığı ifade ediliyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi kapsayan bir Ortadoğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor.İznik'in Hristiyanlık tarihindeki önemiİznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verilmiştir. Bu nedenle, Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesajı olabilir.Papa 14. Leo'nun i̇lk açıklamalarıGöreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalarda Papa 14. Leo, Papa Francis'e teşekkür ederek, onun izinden yürümeye devam edeceğini duyurdu. Vatikan çevrelerinde merkezci ve reformcu çizgisiyle tanınan Papa 14. Leo'nun, özellikle LGBTQ+ topluluklarına yönelik önceki açıklamaları destekleyip desteklemeyeceği ise merak konusu.İznik ziyareti ne zaman gerçekleşecek?Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa'nın Türkiye'yi kapsayan bir Orta Doğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor. İznik'in bu programda ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5'inci Papa olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cekmekoyde-insaat-alaninda-gocuk-mahsur-kalanlari-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1096150435.html

i̇znik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, yeni papa, robert prevost, i̇znik, vatikan, roma, türkiye, vasiyet, vasiyetname