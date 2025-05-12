https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/papa-francisin-vasiyetinin-turkiye-oldugu-ortaya-cikti-tarihi-cagriyla-izniki-neden-isaret-etti-1096151813.html
Papa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktı: Tarihi çağrıyla İznik’i neden işaret etti?
Papa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktı: Tarihi çağrıyla İznik’i neden işaret etti?
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, halefinin mutlaka Türkiye'deki İznik ilçesini ziyaret... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T15:16+0300
2025-05-12T15:16+0300
2025-05-12T15:16+0300
papa francis
yeni papa
robert prevost
i̇znik
vatikan
roma
dünya
türkiye
vasiyet
vasiyetname
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Katolik dünyasının geçen ay kaybettiği ruhani lideri Papa Francis, ardında dikkat çekici bir vasiyet bıraktı. Mynet'in aktardığına göre Papa Francis, halefine "Ben hayatta olmazsam, halefim mutlaka İznik'e gitsin" şeklinde bir talimat verdi. Bu vasiyet, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik'e olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.Yeni Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti gündemdePapa Francis'in vefatının ardından, 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, Papa 14. Leo unvanıyla yeni Papa olarak seçildi. Yeni Papa'nın, selefinin vasiyetine uygun olarak İznik'i ziyaret etmeyi planladığı ifade ediliyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi kapsayan bir Ortadoğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor.İznik'in Hristiyanlık tarihindeki önemiİznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verilmiştir. Bu nedenle, Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesajı olabilir.Papa 14. Leo'nun i̇lk açıklamalarıGöreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalarda Papa 14. Leo, Papa Francis'e teşekkür ederek, onun izinden yürümeye devam edeceğini duyurdu. Vatikan çevrelerinde merkezci ve reformcu çizgisiyle tanınan Papa 14. Leo'nun, özellikle LGBTQ+ topluluklarına yönelik önceki açıklamaları destekleyip desteklemeyeceği ise merak konusu.İznik ziyareti ne zaman gerçekleşecek?Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa'nın Türkiye'yi kapsayan bir Orta Doğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor. İznik'in bu programda ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5'inci Papa olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cekmekoyde-insaat-alaninda-gocuk-mahsur-kalanlari-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1096150435.html
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papa francis, yeni papa, robert prevost, i̇znik, vatikan, roma, türkiye, vasiyet, vasiyetname
papa francis, yeni papa, robert prevost, i̇znik, vatikan, roma, türkiye, vasiyet, vasiyetname
Papa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktı: Tarihi çağrıyla İznik’i neden işaret etti?
Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, halefinin mutlaka Türkiye'deki İznik ilçesini ziyaret etmesini istediği belirtildi. Bu talimat, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik'e olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
Katolik dünyasının geçen ay kaybettiği ruhani lideri Papa Francis, ardında dikkat çekici bir vasiyet bıraktı. Mynet'in aktardığına göre Papa Francis, halefine "Ben hayatta olmazsam, halefim mutlaka İznik'e gitsin" şeklinde bir talimat verdi. Bu vasiyet, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik'e olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
Yeni Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti gündemde
Papa Francis'in vefatının ardından, 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, Papa 14. Leo unvanıyla yeni Papa olarak seçildi. Yeni Papa'nın, selefinin vasiyetine uygun olarak İznik'i ziyaret etmeyi planladığı ifade ediliyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi kapsayan bir Ortadoğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor.
İznik'in Hristiyanlık tarihindeki önemi
İznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verilmiştir. Bu nedenle, Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesajı olabilir.
Papa 14. Leo'nun i̇lk açıklamaları
Göreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalarda Papa 14. Leo, Papa Francis'e teşekkür ederek, onun izinden yürümeye devam edeceğini duyurdu. Vatikan çevrelerinde merkezci ve reformcu çizgisiyle tanınan Papa 14. Leo'nun, özellikle LGBTQ+ topluluklarına yönelik önceki açıklamaları destekleyip desteklemeyeceği ise merak konusu.
İznik ziyareti ne zaman gerçekleşecek?
Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, Vatikan kaynakları, Papa'nın Türkiye'yi kapsayan bir Orta Doğu turunu değerlendirdiğini bildiriyor. İznik'in bu programda ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5'inci Papa olacak.