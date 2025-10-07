https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1099994741.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değinildi. Gazze de ateşkesi konuştularAçıklamaya da ayrıca “Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti" denildi.‘Türkiye barış için çalışmayı sürdürecek’Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin de ‘adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini’ belirtti.Doğum gününü de tebrik ettiGörüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik ettiği belirtildi.
16:58 07.10.2025 (güncellendi: 17:24 07.10.2025)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değinildi.
Gazze de ateşkesi konuştular
Açıklamaya da ayrıca “Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti" denildi.
‘Türkiye barış için çalışmayı sürdürecek’
Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin de ‘adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini’ belirtti.
Doğum gününü de tebrik etti
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik ettiği belirtildi.