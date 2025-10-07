https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1099994741.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı, Erdoğan’ın Putin’in doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T16:58+0300

2025-10-07T16:58+0300

2025-10-07T17:24+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089587082_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_2052fb5db3ccd6df319529667db9a8a5.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değinildi. Gazze de ateşkesi konuştularAçıklamaya da ayrıca “Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti" denildi.‘Türkiye barış için çalışmayı sürdürecek’Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin de ‘adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini’ belirtti.Doğum gününü de tebrik ettiGörüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik ettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, vladimir putin