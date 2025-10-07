Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

16:58 07.10.2025 (güncellendi: 17:24 07.10.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı, Erdoğan’ın Putin’in doğum gününü tebrik ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değinildi.

Gazze de ateşkesi konuştular

Açıklamaya da ayrıca “Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti" denildi.

‘Türkiye barış için çalışmayı sürdürecek’

Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin de ‘adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini’ belirtti.

Doğum gününü de tebrik etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik ettiği belirtildi.
