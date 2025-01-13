https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/japonyada-69-buyuklugundeki-deprem-sonrasi-tsunami-alarmi-verildi-deniz-ve-kiyi-seritlerinden-1092625332.html
Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'
Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'
Sputnik Türkiye
Japonya'da Kyuşu Adası'nın güneydoğu kıyısında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer insanları deniz ve... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:05+0300
2025-01-13T16:05+0300
2025-01-13T16:28+0300
dünya
japonya
tsunami
deprem
felaket
doğal felaket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/19/1055823086_48:0:1100:592_1920x0_80_0_0_fb0db66ef9f78b39d91211a0ad0ac143.jpg
Japonya’nın güneydoğusundaki Kyuşu Adası açıklarında pazartesi günü 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin ardından Miyazaki ve Şikoku Adası’nın güneyinde yer alan Kōchi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, denizde bulunulmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması yönünde halka çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/19/1055823086_179:0:968:592_1920x0_80_0_0_ab83d679587de8d57e902614e421cd43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, tsunami, deprem, felaket, doğal felaket
japonya, tsunami, deprem, felaket, doğal felaket
Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'
16:05 13.01.2025 (güncellendi: 16:28 13.01.2025)
Japonya'da Kyuşu Adası'nın güneydoğu kıyısında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer insanları deniz ve kıyı şeridinden uzak durmaya çağırdı.
Japonya’nın güneydoğusundaki Kyuşu Adası açıklarında pazartesi günü 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından Miyazaki ve Şikoku Adası’nın güneyinde yer alan Kōchi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililer, denizde bulunulmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması yönünde halka çağrıda bulundu.