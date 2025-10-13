Türkiye
Ülkeyi terk eden Madagaskar Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Can güvenliğim için gitmek zorunda kaldım
Ülkeyi terk eden Madagaskar Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Can güvenliğim için gitmek zorunda kaldım
Protestolar nedeniyle ülkesinden ayrılan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina can güvenliğini sağlamak adına güvenli bir yere gitmek zorunda kaldığını... 13.10.2025
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkesindeki protestolara karşı can güvenliğini sağlamak için güvenli bir yere gitmek zorunda kaldığını söyledi.RFI radyosu, olayla ilgili adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Rajoelina'nın Fransız askeri uçağıyla Madagaskar'dan ayrıldığını bildirmişti.Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan eylemler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede ordunun bazı birlikleri de protestoculara desteğini açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 25 Eylül'den bu yana Madagaskar'da devam eden protestolarda çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, krizi yatıştırmak adına hükümeti feshetmiş, yerine geçici bir kabine oluşturmak üzere yeni bir başbakan atamıştı. Ancak bugün Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu.
23:28 13.10.2025 (güncellendi: 23:36 13.10.2025)
© AP Photo / Louise DelmotteMadagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina
Protestolar nedeniyle ülkesinden ayrılan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina can güvenliğini sağlamak adına güvenli bir yere gitmek zorunda kaldığını açıkladı.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkesindeki protestolara karşı can güvenliğini sağlamak için güvenli bir yere gitmek zorunda kaldığını söyledi.
RFI radyosu, olayla ilgili adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Rajoelina'nın Fransız askeri uçağıyla Madagaskar'dan ayrıldığını bildirmişti.
Madagaskar’da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan eylemler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede ordunun bazı birlikleri de protestoculara desteğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana Madagaskar'da devam eden protestolarda çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, krizi yatıştırmak adına hükümeti feshetmiş, yerine geçici bir kabine oluşturmak üzere yeni bir başbakan atamıştı. Ancak bugün Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu.
